Gabriela Sabatini fue declarada Ciudadana Ilustre Viernes, 06 de marzo de 2020 La ex tenista recibió la distinción en un acto llevado a cabo en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, con la presencia de familiares y colegas



“Estos reconocimientos en mi país me emocionan mucho”. Gabriela Sabatini puso en palabras la distinción que recibió en la Legislatura Porteña: la ex tenista, de 49 años, fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañada por su hermano Osvaldo y Catherine Fulop (su cuñada), además de colegas como Gisela Dulko (junto a su pareja el futbolista Fernango Gago), Florencia Labat, Inés Gorrochategui, Mercedes Paz y Luis Lobo (subsecretario de Deportes de la Ciudad), Gaby, agradeció la ceremonia: "Hoy puedo disfrutar mucho más estas distinciones”.



El reconocimiento a la ganadora de 27 títulos individuales y 12 de dobles, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, vencedora del Abierto de Estados Unidos en 1990 y ex N° 3 del ranking mundial, se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y fue impulsado por la diputada Inés Gorbea, quien en el acto consideró a Sabatini como “la mujer deportista más grande de la historia” y resaltó su “dedicación y esfuerzo”.



“Conmemorar las distintas hazañas de Gaby a lo largo de su carrera es devolverle, al menos un poco, toda la entrega e infinitas alegrías que ella nos ha brindado a las vecinas y vecinos de la Ciudad”, había subrayado Gorbea.



Agustín Forchieri, vicepresidente 1° de la Legislatura porteña, fue el encargado de abrir el acto y fue muy elogioso: “Vamos a homenajear a una de las grandes del deporte”. “Es un honor gigante, gracias por este día inolvidable”, devolvió el cariño Sabatini.



Sabatini, la tenista más destacada en la historia de la Argentina, nació el 16 de mayo de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires y desde edad temprana comenzó su pasión por el deporte en las canchas de River Plate, el club de sus amores.



Gaby ya había expresado su emoción cuando se enteró del reconocimiento inminente. “Agradezco a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por haberme declarado Ciudadana Ilustre. Es un gran honor y me hace muy feliz ser reconocida en la ciudad que nací y que quiero tanto”, había escrito en su cuenta oficial de Twitter.