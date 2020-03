Encontraron descuartizado a un exjugador de San Lorenzo

Viernes, 06 de marzo de 2020

El exfutbolista colombiano Juan Diego González Alzate, que jugó en equipos de la Argentina, México y Estados Unidos, fue asesinado en un pueblo cerca de Medellín. Su cuerpo fue descuartizado, informaron este jueves las autoridades.





El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Omar Rodríguez, dijo a los periodistas que el cuerpo del exfutbolista fue encontrado el pasado jueves 27 de febrero junto al de otro hombre que aún no fue identificado.



Los cadáveres estaban en una zona de bosques del municipio de Copacabana, a 20 kilómetros de Medellín, en un paraje cercano al río del mismo nombre.





"Nos informaron sobre unos cuerpos desmembrados, al llegar la Policía se conoce el caso, junto con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)", detalló el oficial. Además agregó: "Preliminarmente no teníamos conocimiento de amenazas, ni denuncias. Estamos adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos".



En la Argentina, el futbolista jugó en Almagro y en San Lorenzo (fue parte del plantel que ganó la Mercosur 2001). También estuvo en Santos Laguna de México y en Philadelphia Union de los Estados Unidos, en donde terminó su carrera en 2011.



En el fútbol colombiano González vistió las camisetas del Envigado, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Once Caldas, La Equidad y Pereira. Los hinchas y los clubes expresaron en redes sociales su dolor por el asesinato del exfutbolista de 39 años que se desempeñó como defensor central.



"Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Diego González Alzate. Enviamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados", expresó el equipo capitalino en Twitter.



Por su lado el Medellín aseguró: "La Familia Roja lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Diego González, hombre que supo defender estos colores. Acompañamos a sus familiares en su profundo dolor. Paz en su tumba".