Tassano encabezó la presentación del Plan de Playas en la UNNE

Viernes, 06 de marzo de 2020

Junto a su grupo de trabajo, Eduardo Tassano llevó adelante una serie de ponencias, ocasión en la que celebró la continuidad de este tipo de encuentros y se mostró satisfecho por el gran interés que despertó el tema en la comunidad académica.



“Estas exposiciones van a seguir porque están dentro de un plan de transformaciones que está haciendo el Municipio, pensando en el futuro, en los jóvenes, en las posibilidades de desarrollar oportunidades y nos comprometimos a continuar”, manifestó el intendente.



El intendente Eduardo Tassano encabezó un encuentro con directivos, docentes, no docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en el marco de las sucesivas y continuas presentaciones del equipo municipal acerca del denominado Plan de Playas 2021-2022, en el que también se exponen el marco legal y los objetivos propuestos en la iniciativa de la construcción de un paseo de compras y un centro gastronómico en un terreno privado ubicado en la Costanera Sur.

El evento fue desarrollado en la sede de la Facultad de Medicina de la UNNE, ubicada en Moreno al 1200, ante un auditorio repleto, ocasión en la que los presentes escucharon atentamente las alocuciones brindadas por el intendente Tassano, el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos; los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; el titular del Servicio Jurídico Permanente, Walter González Acevedo y la subsecretaria de Planificación Urbana, Lucía Rugnon. Ulteriormente, se produjo un clima de ida y vuelta en el que los funcionarios municipales respondieron a cada una de las preguntas formuladas y despejaron todo tipo de inquietudes respecto del tema en cuestión.



POR UNA CIUDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO Y DE OPORTUNIDADES

“Fue una reunión muy importante con referentes de la UNNE. La rectora Veiravé nos manifestó sus ganas de estar pero tenía un compromiso en Buenos Aires; no obstante, participaron altas autoridades del Rectorado y decanos de más de ocho Facultades, profesores y alumnos”, describió inicialmente Tassano. “Se abordó el Plan de Playas, todos los aspectos legales del Paseo de Compras, paradores, la historia de la costa de Corrientes, se analizaron desarrollos costeros de diferentes lugares, así que fue una reunión muy importante con personas muy calificadas que entienden del tema”, acotó.

En ese contexto, el intendente consideró propicio destacar “el hecho concreto de que nosotros no tenemos ningún problema en expresar toda la verdad y las cuestiones legales sobre esta iniciativa”, como lo vienen haciendo ante diversas entidades: “Hoy estamos aquí, como hemos estado con representantes de gremios, con Apicc, FEC y Fecorr, con los clubes rotarios, con el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura y con referentes de Ciencias Económicas”, recordó.

POSITIVA REPERCUSIÓN EN LA UNNE

“Lo que recibimos esta tarde fue un compendio de información oficial acerca de cómo se está trabajando. Esto es el principio de un plan mucho más integrador y desde la UNNE nos sentimos integrados a este desarrollo. Por eso vale la pena involucrarnos, dar nuestras opiniones, respetándonos en el disenso y también en las coincidencias”, interpretó el subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNNE, Juan Pablo Roux, quien participó activamente del encuentro, donde realizó diversas consideraciones.

“En estos espacios vale la pena invertir el tiempo, porque nos permiten sacar conclusiones en función a una información completa y veraz. Anhelo que esto sirva como una jornada de concientización; y se le da la posibilidad a los asistentes para que puedan analizar la información que recibieron y sacar sus propias conclusiones”, sostuvo el profesional. “Nosotros como Universidad tenemos la posibilidad de brindar un servicio en todas estas áreas que tiene que ver con lo económico, comercial, con lo legal, biológico y ambiental. Es un trabajo que hay que hacerlo de manera manconunada, como lo hacemos habitualmente con el Municipio, para aportar desde la Universidad el mejor desarrollo sustentable para esta provincia”, recalcó al respecto.



“ES UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO”

El presidente del Concejo, por su parte, celebró “la oportunidad de despejar, ante los decanos y las unidades académicas, alguna duda que desde algún sector se trató de generar, con respecto a la construcción de un centro comercial con un patio gastronómico en la zona de Costanera Sur”, según manifestó.

En este tipo de exposiciones, el equipo municipal liderado por el intendente “expone el Plan de Playas, y en relación a los paradores, se aclara que los que hoy están trabajando lo hacen con permisos que fueron otorgados en gestiones anteriores, siendo que lo que hizo la actual administración es mejorar las instalaciones y servicios”, aseveró Vallejos. “Prueba de ello da la temporada estival récord que tienen los balnearios públicos”, ejemplificó.



MARCO DE LEGALIDAD

“Con respecto al centro comercial, lo primero que hay que aclarar es que se trata de un espacio privado. El expediente que llegó para nuestro análisis al Concejo tenía los informes del Registro de la Propiedad, pero lejos de conformarnos con eso, lo que hicimos fue encargar a un escribano que hiciera un análisis de los antecedentes dominiales y nos encontramos con que es una propiedad privada que el anterior dueño vendió, en 2009, a una firma privada. Ellos a su vez habían adquirido una parte en 1967 y la otra en 1977, también de un privado”, relató.

En ese marco, el concejal se sorprendió por “cómo se pretendió instalar que esto es de propiedad pública”, al tiempo que continuó con la reseña histórica del tema: “Hay un reclamo millonario contra la Municipalidad, que data de 2008, y en ese juicio se dio la posibilidad de llegar a un acuerdo en el que el privado deja sin efecto el reclamo, dona el espacio privado donde se construyó la Costanera Sur, se reserva un rectángulo donde propone construir un centro comercial con paseo gastronómico y la parte posterior, la que da hacia el río, la termina donando para -incluso- extender la zona de playa”, expuso.

Acerca de ello, consideró que se trata de “un acuerdo muy ventajoso para el Municipio y para la ciudad”, sobre lo cual puso de relieve que la construcción del centro comercial promoverá un desarrollo importante y la generación de 200 puestos de empleo para la construcción (que se estima se puede hacer en entre 18 y 24 meses) y de 300 empleos de manera permanente, una vez que el centro comercial esté en funcionamiento.

“Creemos que es una oportunidad muy importante y nos mostramos abiertos a la inversión privada para la generación de desarrollo, crecimiento económico y empleo para los correntinos”, finalizó Vallejos.



PRESENCIAS

Acompañaron a Tassano los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichmann; de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino y de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna. También estuvo presente el asesor del Departamento Jurídico Permanente de la Municipalidad, Walter González Acevedo y la subsecretaria de Planificación Urbana, Lucía Rugnon.

En representación de la UNNE (la rectora, Delfina Veiravé, participó en Buenos Aires de una reunión de la Comisión del Consejo Interuniversitario Nacional), estuvieron la secretaria general académica de la UNNE, Verónica Torres; la secretaria administrativa, Cristina Torres; el subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNNE, Juan Pablo Roux; los decanos de las Facultades de Medicina, Omar Larroza; de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Mario Villegas; de Ciencias Veterinarias, Alejandro Báez; y de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Federico Veiravé; vicedecanos, secretarios y autoridades de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Ciencias Agrarias; de Odontología y de Derecho; secretarios y subsecretarios de numerosas facultades de la UNNE, docentes, no docentes y alumnos en general.