Intensa búsqueda de cuatro hermanas menores de edad en Córdoba Jueves, 05 de marzo de 2020 Tienen 6, 7, 13 y 14 años. No se sabe nada de ellas desde ayer a la tarde. Su padre adoptivo fue el que hizo la denuncia



Efectivos de la policía de Córdoba llevan adelante un intenso operativo de búsqueda en la capital provincial para dar con el paradero de cuatro hermanas menores de edad, desaparecidas desde ayer en horas de tarde.



Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, se trata de cuatro chicas: Catherine del Valle (14), Nicole Candelaria (13), Camila Abigail (7) y Tiziana Soledad (6), que al parecer escaparon de su casa del barrio Cárcano, ubicada en la calle De las Altas Cumbres al 4300.



La búsqueda comenzó ayer en horas de la noche cuando el padre adoptivo de las menores se acercó a la policía para hacer la denuncia. De acuerdo con su explicación, las chicas habían salido en un taxi para dirigirse a la casa de su familia biológica. Cuando los efectivos llegaron a ese domicilio, situado en el barrio San Vicente, les informaron que las hermanas no habían estado en el lugar.



"No sabemos nada, buscamos por todos lados y nada. Nos empezaron a preguntar si tenían novios, redes sociales, fuimos a todos los lugares posibles y nadie sabe nada. No sé por qué se fueron”, dijo Rubén, tutor legal de las niñas, en diálogo con el programa Arriba Córdoba. “Dicen que quizás han tomado un taxi o un remise. En el barrio hay cámaras, vivimos en Cárcano, para ver si se subieron a un remise o no. Están pidiendo los permisos”, agregó. Tuvimos una discusión como todo padre e hijo. Discuti con la del medio”, dijo el hombre desesperado.





“Parece ser que todo se trata de un conflicto familiar y esperamos encontrarlas pronto", dijo la fuente a este medio. La fiscal Eugenia Perez Moreno, de la Fiscalía del Distrito 2 Turno 6, está a cargo de la investigación, mientras que de la búsqueda participa también la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF). En caso de tener algún tipo de información, las autoridades pidieron comunicarse a los teléfonos 0351 4338586/7 – 4481016, interno 3414.