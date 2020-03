Denunciaron a la AFIP por forzar la quiebra de Oil Combustibles

Jueves, 05 de marzo de 2020

Los síndicos constataron que hubo maniobras “dolosas” durante el gobierno de Mauricio Macri para empujar a la compañía a la ruina. Acusaron además a Alberto Abad de falsear datos, sabotear el concurso y de participar de una persecución deliberada





Los síndicos designados por la Justicia para el caso de Oil Combustibles pidieron que la AFIP sea demandada por la quiebra de la empresa. Los encargados de la intervención de la compañía de Cristóbal López y Fabián De Sousa argumentaron que el organismo “coadyuvó dolosamente en la insolvencia" de la firma, es decir, que buscó empujar a la empresa a la quiebra en perjuicio de sus acreedores. La denuncia recae sobre el desempeño de la agencia de recaudación durante el período en el que fuera conducida por Alberto Abad bajo el gobierno de Mauricio Macri.





El Estudio Capurro, Rosello y Zaragoza -a cargo de la intervención de la petrolera- presentó al juzgado comercial un escrito en el que pidió iniciar una demanda por daños y perjuicios contra la AFIP bajo el argumento de que perjudicó a los acreedores al impedir que la firma entrara en un plan de pagos para regularizar su situación impositiva. En 2016, el organismo había permitido a la empresa atenerse a esa facilidad para luego decidir excluirla de ese régimen “en un giro de 180 grados que tuvo por inocultable objetivo a Oil”. Esto empujó a la empresa a declararse en concurso de acreedores, indicaron en su presentación.



El escrito, al que accedió el diario Ambito Financiero, pone el foco sobre más de 20 ejecuciones fiscales que generaron embargos y limitaron la capacidad operativa de la empresa en 2016, que se hicieron a pesar de que en ese momento Oil estaba adherido a planes de pago por sus deudas del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).



También sobre la decisión de Abad de modificar el régimen para empresas concursadas el día previo a que Oil se presentara en concurso. En ese momento, el organismo decidió que los contribuyentes que hubiesen sido denunciados en sede penal no podrían atenerse a ese régimen, semanas después de que el ente recaudador hubiera iniciado una denuncia de esa naturaleza. El objetivo para los síndicos, fue “privar” a la petrolera del régimen de facilidades, lo que habría violado no solo la igualdad ante la ley sino el principio de inocencia.



Una denuncia parecida ya había sido presentada en octubre del año pasado por Inversora M&S, una de las controlantes de la petrolera, en la que se pedía forzar a la AFIP a renunciar a todos sus derechos como acreedor. Según el argumento de los accionistas, y ahora también de la sindicatura, la actitud hostil de la agencia de recaudación en todo el proceso terminó por generar que la empresa perdiera su valor, a quedar imposibilitada de pagar sus dedudas y a tener que rematar sus activos por un precio inferior al de mercado, perjudicando a todo el resto de los acreedores.



El escrito de los síndicos alega que los cuestionamientos de la AFIP a la cesación de pagos, el planteo constante de nulidades y recursos, sabotearon cualquier petición que mejorara la situación de la compañía. También puso el foco sobre el embargo de las cuentas bancarias de la empresa y su resistencia a firmar contratos que hubieran permitido a Oil retomar la actividad comercial.



Más tarde, argumentó también la Sindicatura, cuando la petrolera inició un proceso de “cramdown” -la entrega de participación en la compañía como forma de pago de sus deudas- las objeciones de la AFIP causaron que el único oferente se retirara, lo que luego derivó en la quiebra.



El escrito de los síndicos argumenta, además, que “OCSA no se encontraba comprendida en ninguna de las causales de exclusión de la Ley 27.260” por lo que la maniobra de la AFIP fue “falsa” y no hubo una real causa para impedir que se acogiera, lo que fuerza a la demanda. El texto pide al juzgado, además, que cite a los 323 acreedores de Oil para saber si acompañan la demanda contra la AFIP.