Comunicaciones sufrió otra ajustada derrota Jueves, 05 de marzo de 2020 Esta vez no pudo con La Unión, que lo derrotó 80 a 78. Tercer traspié consecutivo en su salida a la ruta.





Con un gran Alexis Elsener -29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias- La Unión de Formosa le ganó a Comunicaciones de Mercedes por 80 a 78 para cortar su racha de cuatro derrotas.



En los primeros 4 minutos de la noche ambos tuvieron muchos problemas para anotar. En 2 minutos equilibrio en 5 y en los 2 siguientes apenas dos anotaciones desde la línea para La Unión que ganaba 7 a 5.



Esa poca productividad ofensiva se cortó para los dos a partir de un triple de Elsener. El local sacó 5 -10 a 5- pero Comunicaciones respondió con un 4-0 –Fierro y Crawford- para, desde ahí, avanzar en plena paridad.



Puso pasar al frente la visita corriendo con Gerlero -15 a 14- pero en la acción posterior Wood lastimó de tres -17 a 15-. Por delante hubo más equilibrio. El local con Francis y Elsener, y el visitante con Cequeira y Crawford. Iba a ser Maldonado el último en anotar en el parcial, un doble en penetración para dejar el resultado a favor de La Unión solo por 1: 24 a 23.



Maldonado abrió el resultado en el segundo con otro doble y con Elsener en la línea, a 8,38 minutos, el local armaba un 4-0 para tomar 5 -28 a 23- por segunda vez en la noche. Con Elsener, de nuevo en la línea, ahora con un acierto, la ventaja era de 6 -29 a 23-. A 7,42 minutos, libres de Bortolín pararon la sequía visitante.



Iba a asomar Pais con un personal 5-0 para subir la distancia a 9 -36 a 27-. Devolvió el 5-0 Comu con Davis y Guerra para volver a apretar las cifras y quedó a un doble cuando Gerlero tiró de tres, no tocó el aro, pero Guerra estuvo atento y anotó -38 a 36-.



Con Comunicaciones más despierto, Cequeira tiró de dos, erró y tomó su propio rebote para anotar. Pegado Davis corrió solo la cancha y los suyos estaban al frente por 40 a 39. El local no podía ni con libres. Pais perdió dos y un triple de Gerlero fue la respuesta enfrente para cerrar el parcial con el local perdiendo el control que hasta allí había tenido del partido. Se quedó sin gol en los minutos finales y se fue al descanso 43 a 39 abajo.



El tercero largó como había terminado el segundo. En 1,03 minuto todo de Comunicaciones con un 7-0 que lo llevó a tener la nueva máxima de la noche: 11 con un 50 a 39 -5 de Safar y 2 de Crawford-. Cano pidió minuto sin éxito. Safar sumó dos más y la diferencia se ensanchaba -52 a 39-. Vino a la cancha Pais por Wood pero el visitante seguía con un gran Safar. Triple del escolta y 14 -55 a 41-. Encontró gol La Unión con las energías de Elsener y comenzó a bajar la brecha. Obligó a un tiempo muerto de Rearte luego de una corrida del alero que terminó en doble para poner el resultado 59 a 52. Los 14 estaban reducidos a la mitad con 4,35 minutos por jugar en la fracción.



Safar encaminó el momento con su segundo triple en el cuarto -62 a 52-. Contestó Young con un 4-0 para ponerse a 6 -62 a 56- y una gran asistencia de Maldonado a Francis derivó en el doble del extranjero más falta. Libre fallado y 5 en contra -64 a 59-. Esa iba a ser la diferencia final del cuarto luego de otro doble de Francis: 66 a 61.



Elsener y sus energías seguían dando vida. Corrida para dejar a la suyos a un triple -66 a 63-. Buen pasaje en defensa que dio dos posesiones donde los de Cano no pudieron sumar nada. Sí lo hizo Bortolín al otro lado, Giorgi desaprovechó dos opciones más en ataque y Davis la hizo pagar con acción de tres puntos para sacar 8 -71 a 63-.



Elsener seguía siendo el corazón de La Unión. Personal 4-0 y apretaba a 4 -71 a 67-. Más de Elsener con rebote ofensivo para quedar a 3 de nuevo -72 a 69-. Young forzó en la pintura y sacó falta con 5,18 minutos por jugar. Dos aciertos y mínima -72 a 71- con un parcial de 10 a 6 hasta ahí.



¿Elsener era el corazón? Era todo a esta altura. Otra vez a correr para el de Villa María que sumaba su cuarta anotación de dos en el cuarto para darle a su equipo el mando en las cifras a falta de 4,42 minutos: 73 a 72.



Minuto de Rearte, otra buena defensa del local y en ataque puso a Young en la línea para anotar 1 -74 a 72-. Safar ahora no anotaba de tres, Pais tampoco y si Davis para empatar en 74.



3 minutos finales con Young anotando de dos -76 a 74-, bajando rebote en defensa y sin puntería para un triple. Era protagonista del momento porque paró con falta a Crawford a 2,05 minutos del final, donde el pivote anotó uno -76 a 75-. Maldonado no tuvo eficacia de tres, Gerlero tampoco, Elsener lo mismo –todo de tres- y Crawford volvió a ir a la línea con 53 segundos en el reloj. Metió uno de nuevo y empate en 76. Pais la perdió en ataque, Safar erró cerca del aro y ¿quién podía aparecer? Elsener, dos y foul en quinta marcha a 5 segundos para el 79 a 76.



Fierro se encargó de que la noche tenga más emociones. Young no le hizo falta, tomo el triple y lo metió a 1,7 segundo. Hubo revisión por parte de los jueces de la acción para ver si había pisado línea y comprobaron que la acción era de dos. 79 a 78. Cequeira le hizo antideportivo a Elsener que falló los dos y Young recibió la bola de la reposición para ir por dos libres con 0,2 segundos. Un acierto para el definitivo 80 a 78.



SINTESIS



La Unión de Formosa 80: B. Wood 4, J. Maldonado 6, A. Elsener 29, A. Young 16 y T. Francis 17 (FI); F. Pais 8, F. Giorgi 0 y L. Cabrera 0. DT: Daniel Cano.



Comunicaciones 78: L. Cequeira 10, S. Safar 13, M. Gerlero 9, M. Fierro 7 y C. Crawford 16 (FI); K. Davis 9, J. Defelippo 0, M. Bortolín 7 y L. Guerra 7. DT: Ariel Rearte.



Árbitros: Alejandro Chiti, Alejandro Ramallo y Gonzalo Delsart.



Parciales: 24-23, 39-43 y 66-61.



Por cuartos: 24-23, 15-20, 22-23 y 19-12.