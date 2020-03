Diputados aprobó sus comisiones y se adhirió a la Ley Micaela

Jueves, 05 de marzo de 2020

En su primera sesión ordinaria, la cámara legislativa que preside Pedro Cassani, aprobó la integración de sus comisiones permanentes y bicamerales, y sancionó la denominada “Ley Micaela”.







La Cámara de Diputados presidida por Pedro Cassani aprobó por unanimidad la integración de cada una de las comisiones permanentes y bicamerales, fijándose los días y horarios de reuniones formales.



El cuerpo parlamentario, sancionó además la adhesión de la provincia de Corrientes a la Ley Nacional 27.499, “Ley Micaela”, -de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado-, pasando al Poder Ejecutivo para su pronta promulgación.



Por otra parte, también se aprobó una resolución presentada por el diputado Héctor López, por la cual la institución legislativa manifiesta “su preocupación ante los posibles intentos de avasallamiento ante la autonomía municipal de la ciudad de Goya, al pretender declarar Casco Histórico a 72 manzanas de la ciudad en contraposición a la normativa municipal vigente”, entre otras iniciativas tratadas.



Durante el encuentro legislativo, Cassani ponderó el consenso arribado para la conformación de las comisiones, felicitando a sus pares por la “generosidad” demostrada.



“Sabemos que no es una tarea sencilla. Legítimamente, todos quieren estar en alguna comisión en particular y los lugares no alcanzan... De igual modo, la generosidad de cada diputado permite unificar criterios, también mandar una señal a la sociedad del trabajo que se realiza en este ámbito, donde pertenecemos a distintos espacios políticos. Sin la generosidad de ustedes, sería difícil materializar y que todos queden en la mayor medida conformes”, dijo.



Cabe destacar que las sesiones de la cámara Baja provincial, según lo votado por unanimidad, serán a las 19 horas, todos los miércoles.







COMISIONES DE DIPUTADOS







1-ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL - (Día de reunión: Martes, 9.30)



1-CHAÍN, Marcelo Eduardo



2- AGUIRRE, Manuel Ignacio



3- MANCINI, María Eugenia



4- CENTURIÓN, Lucía Itatí



5- PACAYUT, Felix







2-HACIENDA, PRESUPUESTO E IMPUESTOS - (Miércoles 09:00 Hs)



1- AST, Norberto



2-POZO, Horacio Vicente



3- BASSI, Marcos



4- LAZAROFF, Lorena



5- LOPEZ, Héctor María







3-ENERGÍA, TRANSPORTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - (Martes 17:00 Hs)



1- GODOY, Aníbal Daniel



2- SAEZ, Lautaro Javier



3- VISCHI, Eduardo Alejandro



4- ACEVEDO, Cesar



5- CENTURIÓN, Lucia







4-EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - (Martes 18:00 Hs)



1- MEZA, Mariel



2- HARDOY, Eduardo



3- OTAÑO, Marcos



4- BAEZ, Ariel Carlos



5- POZO, Horacio







5-ASUNTOS MUNICIPALES - (Miércoles 10: Hs)



1- AST, Norberto



2- ROTELLA CAÑETE, Albana Virginia



3- OTAÑO, Marcos



4- POZO, Horacio Vicente



5- PODESTÁ, Francisco







6-PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - (Martes 19:00 Hs)



1- PEREZ DUARTE, Carmen



2- VISCHI, Eduardo Alejandro



3- PEREYRA CEBREIRO, Ana María



4- ARIAS, Miguel



5- PELLEGRINI, Diego Martín















7-PETICIONES, REGLAMENTO Y PODERES - (Martes 18:00 Hs)



1- CHAIN, Marcelo



2- AGUIRRE, Manuel



3- PELLEGRINI, Diego Martín



4-RAMÍREZ, Magno



5- BASSI, Marcos







8-SALUD PÚBLICA - (Martes 19:00 Hs)



1- ROTELA CAÑETE, Albana Virginia



2- ACEVEDO, Cesar



3- PEREZ DUARTE, Carmen



4- CHAÍN, Marcelo Eduardo



5- ALVAREZ, Juan Carlos







9-LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - (Martes 10:00 Hs)



1- POZO, Horacio Vicente



2- MÓRTOLA, José Horacio



3- LAZAROFF, Lorena



4- RAMÍREZ, Magno



5- SAEZ, Lautaro Javier







10-ECOLOGÍA Y AMBIENTE - (Miércoles 9:00 Hs)



1- MANCINI, María Eugenia



2- PEREZ DUARTE, Carmen



3- GODOY, Aníbal Daniel



4- VISCHI, Eduardo



5- ARIAS, Miguel







11-DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD -



1- LOPEZ, Hector



2- BAZZI VITARELLO, Noelia



3- SAEZ, Lautaro Javier



4- MEIXNER, Alicia



5- MANCINI, Maria Eugenia







12-SEGURIDAD Y SERVICIOS PENITENCIARIOS - (Martes 12:00 Hs)



1- SAEZ, Lautaro Javier



2- PEREYRA, Ana María



3- AGUIRRE, Manuel Ignacio



4- MEIXNER, Alicia



5- RAMIREZ, Magno







13-DEFENSA DEL CONSUMIDOR - (Miércoles 17:00 Hs)



1- PELLEGRINI, Diego Martín



2- GODOY, Aníbal Daniel



3- MORTOLA, Jose



4- MEZA, Mariel



5- PODESTÁ, Francisco







14-POLÍTICAS SOCIALES - (Miércoles 11:00 Hs)



1- MEIXNER, Alicia



2- HARDOY,Eduardo



3- BAZZI VITARELLO, Noelia



4- RAMIREZ, Magno



5- SAEZ, Lautaro Javier







15-DEPORTES - (Miércoles 12:00 Hs)



1-BAEZ, Ariel Carlos



2- MANCINI, María Eugenia



3- ALVAREZ, Juan Carlos



4- HARDOY, Eduardo



5- BASSI, Marcos







16-NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - (Miércoles 10:30 Hs)



1- PODESTA, Francisco



2- BAZZI VITARELLO, Noelia



3- Pacayut, Félix María



4- Baez, Ariel



5- Vischi, Eduardo Alejandro







17-PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES - (Miércoles 10:00 Hs)



1- Meixner, Alicia



2- Vischi, Eduardo Alejandro



3- Centurión, Lucía Itatí



4- Alvarez, Juan Carlos



5- Ramírez, Magno







18-PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - (Martes 17:00 Hs)



1-Rotela Cañete, Albana



2-Pellegrini, Diego



3- Meza, Mariel



4- Baez, Ariel Carlos



5- Acevedo, Cesar







JUICIO POLÍTICO



1- López, Héctor María



2- Pozo, Horacio Vicente



3- Pacayut, Félix María



4- Aguirre, Manuel



5- Rotela Cañete, Albana Virginia







Comisiones Bicamerales







Comisión Parlamentaria Mixta de Cuentas: diputados Aníbal Godoy y Albana Rotela Cañete







Ordenamiento y Gestión del Parque y Reserva Natural del Iberá: diputado Héctor María López







Régimen de Promoción de Emprendimientos Forestales: Noelia Bazzi, Eduardo Hardoy y Miguel Arias







Control y Seguimiento del Fondo del desarrollo Rural: Marcelo Chain, Eduardo Vischi, y José Mórtola.



Sistema de Refinanciación Productiva: Mariel Meza, Marcos Otaño y Eugenia Mancini



Bicameral Revisora de Cuentas: Marcos Bassi, Héctor López, y Norberto Ast



Comisión Bicameral de Designación del Defensor deNiños, Niñas, y Adolescentes: diputados Lucía Centurión, Juan Carlos Álvarez, Magno Ramírez, Diego Pellegrini y Albana Rotela







Programa de Prevención de Inundación y Drenaje Urbano de Goya: diputados Héctor López y Marcos Bassi



Comisión Bicameral destinada a designar la política activa de prevención de accidentes de tránsito: diputados Francisco Podestá, Alicia Meixner y Ariel Báez.



Comisión Bicameral Mixta de Control y Seguimiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Ganadera de Corrientes: diputados Mariel Bazzi y Miguel Arias.



Comisión Bicameral de designación del Defensor del Pueblo: diputados Lucía Centurión, Eduardo Vischi, Albana Rotela, Lorena Lazaroff, y César Acevedo.



Comisión Provincial de Seguridad en el Deporte: diputado Juan Carlos Alvarez



Jurado Enjuiciamiento:



Miembros Titulares: diputados Lucía Centurión. Suplemente: Ramírez Magno



Titular: diputados Eduardo Vischi. Suplente: Félix Pacayut







Comisión Bicameral del Mercosur: diputados Eduardo Hardoy, Horacio Pozo, Mariel Meza y César Acevedo.



Comisión de Promoción y apoyo a la actividad privada en la provincia de Corrientes: diputados Ana Pereyra y Anibal Godoy



Registro Único de la Verdad: diputados Carmen Pérez Duarte y José Mórtola



Comité provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convencióncontra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos, o degradantes: diputados Francisco Podestá y Alicia Meixner



Consejo Provincial de Adicciones: diputadas Ana Pereyra como titular- Alicia Meixner Suplente



Comisión Bicameral Mixta de control y seguimiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Producción Hortícola de Corrientes: diputados Anibal Godoy y César Acevedo



Comisión de Seguimiento de los Contratos de participación Público- Privada: diputados Horacio Pozo, Francisco Podestá y Félix Pacayut.



Estas comisiones serán completadas, luego, con los señores senadores.