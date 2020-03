“Le pregunté al Presidente y me dijo que no lo avala” Miércoles, 04 de marzo de 2020 El gobernador denunció una campaña de desprestigio contra jueces y el intento de un sector radicalizado del kirchnerismo para liberar a Milagro Sala



El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, reiteró este miércoles que el proyecto para intervenir el Poder Judicial de esa provincia presentado en el Senado tiene como objetivo “liberar a Milagro Sala” aunque aclaró que no cuenta con el respaldo de Alberto Fernández.



“Le pregunté al Presidente y me dijo que no avala la intervención”, dijo el mandatario provincia, al mismo tiempo que denunció una campaña de desprestigio contra jueces y el intento de un sector radicalizado del kirchnerismo para liberar a Milagro Sala.



En declaraciones a Radio Mitre, Morales insistió en responsabilizar a Cristina Kirchner por la iniciativa. “Comenzó como un proyecto en solitario, pero Guillermo Snopek (el promotor de la medida) ha comentado que se debe a una orden de la vicepresidente y del senador Oscar Parrilli”, advirtió.





La semana próxima, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes a las 17.30 para analizar el proyecto de ley de Snopek, que impulsa la intervención del poder judicial de Jujuy, reclamo que vienen realizando distintos dirigentes del ultrakirchnerismo por considerar que Sala se encuentra detenida de manera arbitraria por el gobierno de Morales.



El senador Snopek dijo que su proyecto va más allá de la situación procesal de Sala. “Nosotros queremos que todos los que están en contra vengan a debatir el tema al Congreso; que haya más justicia”, aseguró.



La preocupación de Morales lo llevó a consultar con altos funcionarios del Ejecutivo nacional quienes le negaron todo tipo de intención de una intervención. Sin embargo, el jujeño es escéptico: “Cuando uno ve que pasa el tiempo y sigue avanzando, no parece un proyecto aislado sino algo impulsado por todo el bloque del kirchnerismo en el Senado”.





El gobernador reiteró que existe una campaña de desprestigio montada por los sectores más radicalizados del kirchnerismo y denunció la existencia de “un sistema de inteligencia ilegal contra los jueces" con el claro objetivo de lograr la libertad de Sala. “Todo este proyecto es un intento para garantizar la impunidad”, enfatizó



Morales quien pasó 14 años como senador, confía en el criterio y la responsabilidad de los miembros de la Cámara alta. “Estoy convencido de que los senadores no van a votar esto. Siempre este tipo de proyectos de intervención han sido descartado. Sierí un atropello al poder judicial de Jujuy. No estamos dispuestos a entregar la paz que recuperamos para los jujeños”, afirmó.



Mientras se multiplican las críticas por la iniciativa, el próximo martes se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por María de los Angeles Sacnun, una de las senadoras que compartía bloque con Cristina Kirchner hasta diciembre.