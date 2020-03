Estudian casos sospechosos de coronavirus en Concordia y Córdoba

Miércoles, 04 de marzo de 2020

En ambos casos, las muestras se remitieron al Instituto Malbrán para saber si contrajeron la enfermedad. Los pacientes acudieron el día martes a centros de salud con síntomas compatibles con el virus. Los establecimientos aplicaron el protocolo de bioseguridad





Un hombre de más de cuarenta años que llegó recientemente al país desde el norte de Italia y presentaba síntomas compatible con el coronavirus permanece aislado en un hospital de la ciudad de Córdoba a la espera de cotejar los resultados con la epidemia que tiene en vilo a buena parte de la población mundial. Los mismos estándares que presentó una mujer en el mismo rango de edad en Concordia, Entre Ríos, quien se encuentra internada y aislada en el Hospital Delicia Concepción Masvernat.



El caso de Córdoba



El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, lo catalogó como “un paciente sospechoso”, dado a que transitó por una zona de libre circulación del virus y porque cumple con una serie de requisitos epidemiológicos que ameritaron la activación del protocolo de bioseguridad. Algunos medios locales habían difundido que el primer examen de influenza había dado positivo, pero el ministro aclaró que ningún análisis entregó un resultado positivo hasta el momento.



Miguel Díaz, director del Hospital Rawson de Córdoba, informó que al paciente le realizaron un panel de virus respiratorio que dio negativo por Covid-19. Agregó que ingresó el martes con un cuadro compatible a los efectos del virus: fiebre, cansancio y tos seca, los síntomas más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Los análisis iniciales le dieron negativo, por lo que la muestra se envió al instituto Malbrán”, explicó, según informó el medio MDZ Radio. Los resultados estarán disponibles en un plazo de 48 horas desde la recepción de la prueba.





El paciente está aislado en el centro de salud de la capital cordobesa. Su esposa y sus dos hijas también se encuentran en cuarentena en su domicilio, donde reciben visitas periódicas de los médicos del hospital para constatar la evolución de su salud. “El hombre está evolucionando bien, no tiene apoyo de oxígeno. Está compensado en sala común, aunque aislado”, indicó Cardozo a Radio Mitre Córdoba, quien se dedicó a subrayar que el caso no está certificado hasta la confirmación del Instituto Malbrán.



Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de Salud del Ministerio de Salud de Córdoba, dijo en diálogo con Cadena 3 que hay dos pacientes en calidad de casos sospechosos y que sus muestras fueron enviadas al laboratorio de referencia. Fuentes del Hospital Privado le develaron a ese mismo medio que el primer análisis de las muestras dio positivo.



El caso de Concordia



Una mujer de aproximadamente cuarenta años regresó en los últimos días del norte de Italia y la noche del martes llamó al hospital Masvernat de Concordia, donde la convocaron para su asistencia inmediata. Allí se aplicó el protocolo de bioseguridad para sucesos similares. La paciente presentaba un cuadro clínico compatible con el coronavirus. Fabiana Leiva, titular del área de epidemiología del centro de salud, abordó el caso en una entrevista con LT 15 Radio del Litoral: “No podemos dar muchas precisiones porque todavía no tenemos muy en claro, pero sabemos dónde viajó, con quién viajó y demás. Es una paciente que estuvo en la zona epidémica, sabemos que estuvo en el norte en de Italia y creo que también en Alemania, donde hay circulación viral”.



Leiva informó que, por teléfono, la mujer consultó qué es lo que debía hacer y le respondieron que acudiera con urgencia al hospital, donde le dieron prioridad y la aislaron desde el primer momento para proceder a una internación. “Se hizo todo como lo indica el protocolo de atención. Se les hicieron todos los estudios pertinentes”, detalló. En conferencia de prensa, Germán Coronel, Coordinador General del Ministerio de Salud de la provincia, oficializó: “Hemos recibido durante la madrugada la notificación del Hospital Malvernat que podría encuadrar en un caso sospechoso, en este momento se está iniciando la investigación epidemiológica y de laboratorio para confirmar o descartar esta situación”.



El martes se confirmó el primer caso con un paciente argentino diagnosticado con coronavirus. Había llegado el domingo pasado de Italia, empezó a sentirse mal y se dirigió a la guardia de un sanatorio privado ubicado en Barrio Norte, donde se constató que había contraído la enfermedad. El hombre de 43 años fue trasladado anoche al Sanatorio Agote. Su estado de salud general es bueno. Las autoridades sanitarias creen que podría recibir el alta dentro de siete días.