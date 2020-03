Laurita Fernández y Nicolás Cabré ¿en crisis?

Miércoles, 04 de marzo de 2020

Un periodista de Intrusos confirmó que la pareja tuvo extrañas actitudes. Vecinos aseguran haber escuchado fuertes discusiones entre ellos. Los detalles.



Hasta el momento parecían mantenerse en una caja de cristal. Una de las parejas más sorprendentes y preferidas del ambiente. Todo era amor, paz y armonía entre ellos. Fotos de ambos lados, ping pong de mensajes tiernos en las redes, escapadas románticas y además colegas de trabajo en Departamento de Soltero , obra que trascendió con gran éxito en Mar del Plata. Sin embargo, nadie se libra del escándalo y en esta oportunidad, cayeron ellos. Se trata de Laurita Fernández y Nicolás Cabré de quienes aseguran vecinos de La Feliz, del hotel donde se alojan, que tuvieron fuertes discusiones.



Estos datos cayeron en manos de Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos (América) quien además enumeró una serie de hechos que despertaron la sospecha de todo el equipo de América. Por un lado, ella no quiso dar un solo móvil a la emisora, a la cual le había prometido hablar. Pateó durante varios días el encuentro con Intrusos y prometió dar nota el domingo, último día de función del espectáculo, hecho que tampoco sucedió.



Sobre este episodio, Vázquez relató que le llegó un mensaje de la bailarina que recitaba: "Perdón que salí apurada del teatro, no estaba maquillada, dejemos la nota para otro momento". Lo curioso del hecho no fue solo su aclaración repentina, sino la extraña actitud de Nicolás Cabré, que no se fue con ella del teatro y al ser pareja, en una ciudad tan grande, siempre después de cada función se retiran juntos.



Con la unión de estas piezas, el notero de América dejó sentado que habría una posible crisis en la pareja por primera vez y según lanzó Vázquez, una vecina del complejo donde paran asegura habérsela cruzado en el ascensor, con los ojos llorosos y sola. La última vez que se los vio juntos fue cuando estuvo Rufina, hija de Cabré y fruto de su ex relación con la China Suarez. ¡Tremendo!