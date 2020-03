La foto familiar del clan Maradona en el cumple de Benjamín

Miércoles, 04 de marzo de 2020

A pesar del conflicto legal con Claudia Villafañe, Diego asistió al cumple del nene y el reencuentro quedó registrado.





En este último tiempo, ocurrió lo impensado. Diego Maradona se alejó de Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con su ex: Claudia Villafañe. ¿El motivo? Uno de ellos, el más fuerte, fue que el Diez enfrentara a la mamá de las chicas en la Justicia.



Diego trató de "ladrona" a Claudia y a sus hijas no les gustó nada. Sin embargo, de a poco, fueron limando asperezas. Sin dudas, el cumpleaños de Benjamín, el hijo que Gianinna tuvo con el Kun Agüero, fue el escenario perfecto para el reencuentro.



El nene cumplió 11 años y su mamá también invitó al Diez. El exfutbolista asistió y se sumó a la foto familiar. Gianinna compartió la postal que la muestra junto a Claudia, Dalma, Benja y Diego en pleno cumple, y expresó su inmensa felicidad.



"Hace once años que nos une el mismo amor incondicional por un pequeño gigante. Dulce como pocos; genuino; justo; bondadoso; fiel a sí mismo; con una personalidad que lo hace un ser único e inigualable. Me convirtió en mamá, a mi hermana en Titi, a mi vieja en Tata y a mi papá en Babu. Todos tan diferentes e iguales... Les amo, gracias por ser", escribió.