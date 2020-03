Horóscopo para hoy 4 de marzo 2020 Miércoles, 04 de marzo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Esta semana Sagitario se lucirá y será un maestro en el manejo de la lógica. Convicción y éxito asegurado, sólo tienes que confiar en ti.



Amor: La vida amorosa de pareja entrará en un momento de gran tensión a causa de celos y pasiones contradictorias.



Riqueza: Demuestra tu habilidad para cerrar tratos que son importantes para tu futuro. La actitud creativa te llevará a la cima.



Bienestar: Se requiere un tremendo caudal de energía para que una persona logre algo valioso, el precio es contar con optimismo, bondad y magnanimidad.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tus mejores amigos serán tu intuición y tus emociones. No te fíes de falsos consejos, no todos lo que te rodean te quieren bien.



Amor: Una invitación te hará dejar de lado otro plan que tenías. La angustia comenzará a ceder a partir de un nuevo vínculo afectivo.



Riqueza: Es fácil que abras nuevas vías de negocio debido a tus contactos y a tu carisma personal. Grandes oportunidades de progreso.



Bienestar: Ser sincero con tus sentimientos te dejará algo positivo como resultado. No intentes sobreponerte a tus sensaciones. Actúa en consecuencia.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: En el plano emocional afianzarás todo lo que no estaba demasiado sólido. Cambiarás la tristeza y el desgano por la naturaleza y los amigos.



Amor: El amor puede tomar una cualidad más espiritual. Te interesará ayudar a personas necesitadas y abrir tu corazón a la compasión.



Riqueza: El problema se suscita si tienes negocios en común con la familia. Prepárate para la lucha y aprende a no mezclar las cosas.



Bienestar: Dar el ejemplo es la mejor de las actitudes que puedes tener con una persona, es de buena escuela. En vez de insistir con la palabra, actúa.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Inquietudes normales de todo hogar, no te ahogues en un vaso de agua. Debes tener tranquilidad para resolver tanto situaciones simples. Como complicadas.



Amor: Cuando no tienes pareja, la deseas y cuando la tienes, no le das todo el amor y comprensión que tu pareja necesita. Decídete qué quieres hacer de tu vida amorosa.



Riqueza: Día favorable para realizar inversiónes y tomar decisiones de largo plazo. Es clave que seas racional, hoy más que nunca.



Bienestar: Cuida tu imagen pública porque de ella depende el salto a la fama o la posibilidad de algo muy ventajoso. Aléjate de discusiones y habladurías.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Vivirás grandes y profundas emociones durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte.



Amor: No hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos. Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad.



Riqueza: Es importante simpatizar con las necesidades del personal a tu cargo para poder mantenerlos motivados. Aprende a escucharlos.



Bienestar: Que las relaciones físicas no se vuelvan la única razón para mostrarte cercano a una persona. Experimenta la proximidad espiritual con tu pareja.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: El fin de semana pasado te ha permitido meditar profundamente sobre ciertos aspectos de tus sentimientos. Toma una decisión.



Amor: Aprende a confiar en tu pareja tus miedos e inquietudes. Hazla participe de tu mundo interior, dale el lugar que corresponde.



Riqueza: Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza últimamente. Aprovéchala.



Bienestar: Que tu orgullo no nuble tu juicio a la hora de tomar determinaciones en el ámbito sentimental. Esto podría terminar en serias consecuencias.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro.



Amor: La recién llegada soledad a tu vida esta logrando enseñarte importantes lecciones sobre humanidad y sentimientos. Aprovéchala.



Riqueza: Jornada clave para todos aquellos que deban presentarse a entrevistas laborales. Buenas expectativas se vaticinan para hoy.



Bienestar: Deberás aprender a manejar el fracaso del personal a tu cargo con un poco más de tacto. Infórmate sobre el uso de métodos de motivación.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía.



Amor: Caerás en cuenta de que la relación en la que te encuentras no llena tu expectativas. Recurre al dialogo para redireccionarla.



Riqueza: Se producirán reformas en tu ambiente laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo de cometer error alguno. Precaución.



Bienestar: Existen ocasiones en las que deberás ser más especifico en tus deseos u ordenes con el personal a tu cargo. No caigas en supuestos.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Vas a tener nuevas experiencias en tu vida social si sales de tu círculo habitual. Conocerás a personas que llegarán a ser amigos.



Amor: Buena piel, poca comunicación. Trata de estar un tiempo a solas con tu pareja porque ambos se necesitan, y mucho.



Riqueza: Alguien te ofrecerá un trato que parece irresistible. Hay ladrones por doquier y si miras con atención los verás.



Bienestar: Tiendes a decir todo lo piensas, pero hoy debes hacer un esfuerzo para contenerte a menos que quieras dar lugar a un conflicto desagradable.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Busca la armonía y haz lo posible por relacionarte con gente que te inspire en ese sentido y obtendrás los beneficios rápidamente.



Amor: Debes tener mucho cuidado con las aventuras, romances y flirteos, ya que esto puede traerte serías consecuencias y la perdida de una buena pareja.



Riqueza: No cometas errores en tu economía doméstica. Evita gastar más de la cuenta. Una circunstancia esperada llegará a tu vida cuando menos imaginés.



Bienestar: Desde que te va todo bien te has olvidado de algunas personas que te ayudaron en el pasado. No deberías actuar como un egoísta. Debes ser más humilde.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te costará comprender que hay cosas que ya son parte del ayer. Ciertos episodios te darán mucha nostalgia del pasado.



Amor: Estás rodeado de amistades que se interesan por tu persona. Sé sociable y accesible porque te ronda el amor muy cerca.



Riqueza: Si logras madurar podrás trazar el camino para aspirar a metas mayores. Es momento de poner en práctica alguna estrategia.



Bienestar: En cuanto salgas del trabajo organiza una excursión que tonifique tus piernas y tu espíritu. Será el broche ideal para el fin de semana.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Existe un niño que vive dentro de ti que te dirá al oído viejos deseos pendientes. Intenta hacerte tiempo para tu placer personal.



Amor: Vas a conocer a una persona que puede cambiar el curso de tu vida. No te dejes llevar por las primeras impresiones.



Riqueza: Buen día para realizar operaciones de bienes raíces, firmar convenios, encauzar los negocios y beneficiarse con mudanzas.



Bienestar: Deberás cortar con algunos vínculos familiares que te atrasan y mirar hacia el futuro. Sentirás que vienen vientos a favor para iniciar una nueva vida.