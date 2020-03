Realizan acciones de prevención, bloqueo y fumigación en la ciudad

Miércoles, 04 de marzo de 2020

Las acciones para combatir a los mosquitos y erradicar sus larvas se llevan adelante en distintos sectores de la Capital, de manera coordinada entre las áreas de salud de la comuna y la provincia.



Este lunes y martes se trabajó en tareas de concientización y fumigación ante la detección de un caso, realizándose el respectivo bloqueo vectorial en los barrios San Benito y Arazaty.



Tareas de prevención, concientización, fumigación, descacharrado y bloqueo vectorial, ante la aparición de casos, vienen ejecutando de manera coordinada en la ciudad personal de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial en la lucha que se viene encarando contra el dengue.



Las acciones son realizadas por las secretarías de Desarrollo Humano y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la comuna capitalina, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de evitar la presencia de mosquitos que transmiten enfermedades vectoriales.



En tal sentido, durante este lunes y martes, equipos municipales se desplegaron por calles de los barrios San Benito y Arazaty, realizando tareas de concientización, fumigación y bloqueo vectorial en un radio de 9 manzanas, a raíz de la detección de un caso de dengue en la zona.



“Estamos trabajando fuertemente en articulación con todas las áreas del ministerio de Salud Pública de la Provincia, en un gran despliegue territorial ante la presencia de casos de dengue en la ciudad, y también con el esfuerzo que hacen las instituciones educativas para poder multiplicar estas recomendaciones en red”, expresó el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Cristian Guastavino.



El funcionario destacó que “esta lucha la debemos dar entre todos, evitando tener agua limpia acumulada en recipientes, y sacando todos aquellos cacharros o elementos que las puedan contener, ya que sin mosquito no hay dengue”.



Guastavino indicó que “por suerte observamos durante las recorridas que cada vez hay más conocimiento por parte de los vecinos acerca del dengue, y eso nos alegra porque hoy no solamente el dueño de un comercio está informado, tiene un folleto, y puede transmitir recomendaciones, ya que también el propio vecino hace de agente multiplicador para llevar adelante este accionar que tiene que ver con prevenir, alertar e informar a través de todas las líneas de contacto para que podamos acudir ante cualquier situación especial”.



Por su parte, el subsecretario de Salud del municipio, Rafael Corona, manifestó que “estamos trabajando en tareas de concientización con la Brigada Antidengue en los barrios San Benito y Arazaty, que se complementa con tareas de fumigación por parte del equipo de zoonosis, haciendo un bloqueo vectorial de 9 manzanas por un caso que se detectó, y esto viene a completar el ciclo que venimos realizando”.



“El protocolo indica que desde que son detectados los casos que presentan síntomas, se procede a través de la red de salud municipal (SAPS) o provincial (CAPS) a la toma de muestra y el posterior envío al Laboratorio Central, para que pueda ser analizado el caso. De comprobarse que sea positivo, se inicia la búsqueda de febriles alrededor del domicilio del paciente”, explicó el funcionario.



Corona señaló que “de no haber viajado la persona que da positivo, se presume que es un caso autóctono. De ahí se realiza un rastrillaje más pormenorizado en la manzana, con controles vectoriales y fumigaciones”.

El subsecretario hizo hincapié en que “los operativos de descacharrado se ajustan al cronograma de planificación realizada entre la subsecretaría de Salud y la Secretaría de Ambiente municipal. Depende de nuevos casos, y donde pueda interpretarse que puede surgir un brote”.



VECINOS CONFORMES



“Mi nombre es Natalia, me mudé hace poco y me encontré que la casa estaba con mucho pasto en el fondo. Estoy totalmente de acuerdo con la campaña que están realizando. Hoy entraron a fumigar al patio, me pidieron que me quede adentro para no exponerme, porque estoy embarazada, y que use repelentes”, indicó una de las vecinas del barrio San Benito.



Alvaro vive en el mismo sector y comparte la opinión de su vecina. “Me parece muy bien que hagan esta actividad para evitar que la gente se contagie de esta enfermedad. La prevención y la concientización considero que es fundamental, y por eso agradezco que nos visiten y fumiguen”.



DESCACHARRADO



En tanto que este jueves 5 de marzo se cumplirá un operativo de descacharrado en el barrio Antártida Argentina. Los vecinos del sector podrán sacar todos aquellos elementos que puedan juntar agua a las esquinas, a partir de las 14, para que puedan ser retirados por agentes y camiones municipales.



La zona comprendida donde se realizará el operativo incluye la avenida Raúl Alfonsín, Chacabuco, y las calles Juan José Castelli y Suiza.



La semana que viene se realizarán operativos similares en Villa García (martes 10) y en 9 de Julio (jueves 12).