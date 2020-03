Comenzó el juicio a una mujer que mató a su bebé al nacer y lo ocultó en un ropero Miércoles, 04 de marzo de 2020 María Elizabeth Insaurralde está acusada del delito de homicidio calificado. No recuerda haber estado embarazada.



De acuerdo a la pesquisa, dio a luz en su casa y tras golpear a la criatura contra la pared, la ocultó dentro de una caja.



María Elizabeth Insaurralde (33) comenzó a ser juzgada por el asesinato de su beba tras parirla en su vivienda de la localidad de Bella Vista. Dijo que no sabía que estaba embarazada. Tampoco se pudo conocer quién era el padre de la víctima.



El debate se realiza en el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes y el delito que se le imputa a Insaurralde es homicidio calificado, que estipula la pena de prisión perpetua.



Hoy a las 11 declararán dos testigos. Son los médicos del Instituto Médico Forense, quienes le practicaron la autopsia a la pequeña víctima. En la instrucción pudieron determinar que la beba murió por fuertes golpes en la cabeza.



Con el avance de la pesquisa y las pericias realizadas en el domicilio de la acusada, se presume que esta golpeó a su hija contra la pared. En la apertura del juicio, Insaurralde se negó a declarar. Sin embargo, durante el proceso de investigación dijo que no se acordaba de nada. Solo que se desmayó por pérdida de sangre y que desconocía que estaba embarazada.



Quien sí declaró fue su ex marido, con quien tiene una hija de 9 años.



El hombre lloró en su relato y contó que Insaurralde es una muy buena madre y que no es capaz de matar a alguien. También ignoraba que estuviera embarazada y en pareja con alguien.



Cabe recordar que el hecho sucedió el pasado 18 de octubre de 2018 en la ciudad de Bella Vista.



Todo comenzó cuando una mujer ingresó a la guardia médica con una importante hemorragia. Fue evaluada por el equipo de profesionales, a quienes el caso les resultó extraño porque la paciente no brindaba mucha información.



Al ser examinada en sala de maternidad, se encontraron con la sorpresa de que presentaba un cordón umbilical y una placenta a punto de ser expulsados. Ante esto, le pidieron que dijera dónde estaba el bebé. Aun así, ella negaba todo. Posteriormente se presentaron familiares y de esa forma se pudo esclarecer que, efectivamente, había dado a luz en su casa, aproximadamente diez horas antes de ser trasladada al hospital.



La beba en principio habría nacido con vida, luego fue escondida en un armario.



Posteriormente trajeron a la criatura fallecida al hospital. Aunque no tenía signos vitales, había indicios de que había nacido viva, según los profesionales de la salud.



El resultado de la autopsia médico legal precisó que el bebé nació con vida y murió producto de una fractura cráneo encefálica. Tenía de 39 a 40 semanas de gestación al momento de nacer y era de sexo femenino.