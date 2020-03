El Gobierno provincial ratificó que abonará los sueldos de marzo con subas

Miércoles, 04 de marzo de 2020

El gobernador Gustavo Valdés reiteró su compromiso de pagar los haberes de este mes con una recomposición. Esta tarde continuará la mesa docente en Hacienda.





Luego de inaugurar obras en el barrio Esperanza, el gobernador Gustavo Valdés ratificó ayer su compromiso de abonar los haberes de marzo con una recomposición salarial. A su vez, indicó que están trabajando sobre el mínimo garantizado de los trabajadores estatales.



“Lo anunciaremos lo antes posible. Lo vamos a anunciar. Estamos tratando el mínimo garantizado”, reiteró el mandatario provincial a la prensa sobre la mejora que se proyecta para los trabajadores estatales provinciales.



“Queremos docentes bien pagos y que tengan a su disposición cursos de capacitación”, sostuvo el titular del Ejecutivo provincial en diálogo con la prensa luego de participar de la inauguración del ciclo lectivo en el barrio Esperanza, cortar cintas y recorrer obras.



“Hemos subido más los sueldos que otra jurisdicciones, queremos que los docentes tengan un sueldo acorde a su función”, indicó el mandatario provincial sobre los docentes quienes se encuentran en plenas negociaciones. Estas pasaron para hoy .



La mejora que se otorgará a los educadores será un primer paso ya que se prevé una recomposición a todos los agentes del Estado provincial. “El mes de marzo se pagará con aumento, vamos a estar cumpliendo con eso y estamos trabajando en los porcentajes”, ratificó Valdés.



“Cuando uno le pone esa fuerza, se transforma el alma de los chicos”, dijo el Gobernador respecto a la vocación de los docentes. “Si no hay una formación inicial, donde los chicos puedan recibir amor, ejemplos, puedan recibir reconocimiento a sus padres, esos valores que necesitamos como sociedad, nunca vamos a poder transformar y eso no se hace con plata: la única forma de hacerlo es con amor, con pasión, con trabajo y compromiso”, sostuvo. Y resaltó que “ahí, donde encontremos esa pasión del docente correntino siempre va a estar el Gobierno provincial acompañando”.



Para el Gobernador, no obstante, fue un logro político el inicio de clases sin conflicto en puerta. Mientras, se mantienen las negociaciones salariales con los representantes sindicales.



“Por décimo primer año podemos decir, comenzamos las clases nuevamente en Corrientes y sabemos que en otras provincias no inician aún, porque siempre existen tironeos, entre docentes que con justa razón buscan tener los beneficios económicos para ejercer su profesión”, había dicho ayer el Gobernador durante la inauguración del ciclo lectivo en Goya. Para evitar esto, señaló: “En la Argentina nunca debió dejar de ser un orgullo el ser profesores y docentes y es por eso que desde el Gobierno de Corrientes hacemos un enorme esfuerzo para que los salarios de los docentes se encuentren al día y que cobren lo máximo que le podemos pagar desde el Estado provincial para que tengan un buen salario”.



Valdés, a su vez, recordó los anuncios realizados en el día de ayer en el marco de la apertura de sesiones ordinarias 2020, señalando: “Vamos a estar trabajando en 25 escuelas normales en la refacción a nuevo para que todos tengamos edificios como estos”.