Empieza hoy la discusión paritaria en la Municipalidad Miércoles, 04 de marzo de 2020 Los congresales no arribaron a un acuerdo ayer, por lo cual definirán hoy la propuesta que llevarán a las autoridades comunales. Harán foco en un aumento del plus y en una mejora al básico.



A un cuarto intermedio pasaron los congresales de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Aoem) de Corrientes, quienes deberán definir la propuesta que expondrán hoy a funcionarios de la Comuna en el marco de la mesa paritaria general. No obstante, hubo avances en relación a los puntos sobre los cuales avanzarán, como ser la continuidad del plus extraordinario y un aumento en el salario básico, según confirmaron.



El gremio mantendrá hoy las 19 la primera reunión paritaria con las autoridades de la Municipalidad de Corrientes. Se prevé que el sindicato presente la propuesta de los trabajadores del sector, mientras que el Ejecutivo tomará nota de las demandas para elaborar su contrapropuesta, de acuerdo con lo señalado desde la asociación.



Sin embargo, previo a ello, Aoem convocó a una reunión de congresales con el fin de definir una propuesta de recomposición salarial, la cual se pondrá esta tarde sobre la mesa. Como no hubo acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio para esta mañana a las 8.30.



“No se puede pedir por porcentaje porque hay puntos claves que atender como el caso de los Neike y el plus”, manifestó el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez. De esta manera, se solicitará un monto fijo en estos ítems y no se descarta avanzar con similares parámetros en el caso del salario básico.



Señaló que uno de los puntos principales consiste en apuntalar el salario básico con la intención de evitar el achatamiento de la pirámide, de acuerdo con lo informado por Gómez. De esta manera, se busca que “se respete la escala salarial, la antigüedad”, entre otros aspectos.

El secretario gremial de Aoem indicó que se hará hincapié tanto en respetar un mínimo garantizado, como es habitual todos los años, como así en reforzar el salario básico.



En cuanto al plus, se solicitará la continuidad del extraordinario de mil pesos. Cabe señalar que los trabajadores, en paralelo, perciben un plus ordinario de mil pesos. “Queremos que continúe y que vaya creciendo”, manifestó Gómez a este diario.



Por otra parte, el sindicalista expresó que otro de los temas que esperan poder tratar en la mesa es habilitar una cláusula gatillo, o bien una de revisión en el segundo semestre, de acuerdo con lo señalado por el gremialista.



Por otra parte, el intendente Eduardo Tassano también se refirió a la reunión paritaria de hoy. “Nosotros siempre vamos con la verdad y vamos a hacer todo lo posible para dar el mayor aumento salarial de acuerdo a nuestros recursos”, expuso el Jefe comunal. “La inflación de los últimos años y la quita del IVA afectó a la coparticipación”, sostuvo.