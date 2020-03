El arquero Jorge Carranza rescindió su contrato con Boca Unidos

El arquero Jorge Carranza rescindió su contrato con Boca Unidos, y son fuertes los rumores de que estaría muy cerca de volver a atajar en Instituto de Córdoba. La decisión sorprendió a Boca Unidos dado que es una baja importante a mitad del campeonato.





El arquero Jorge Carranza, de 38 años, se transformaría en las próximas horas en refuerzo de Instituto hasta el final del certamen de la Primera Nacional 2019/20. “El Loco”, surgido del club de Alta Córdoba, se encontraba en Boca Unidos de Corrientes, en el Torneo Federal A.



La lesión de Germán Salort, rotura de ligamentos que le demandará entre seis y ocho meses de recuperación, le abrió la chance a la gloria de sumar un reemplazo según el reglamento de AFA.



Según versiones, Carranza fue el elegido, por lo que inmediatamente hizo todo lo posible para que se diera su regreso al club en este complejo momento que a traviesa el albirrojo.



En este marco expresó que la decisión de su alejamiento en netamente personal, "Hoy tengo la posibilidad de volver y estar cerca de mi hijo, tiene 11 años y he pasado muchos años alejado de él", señaló el arquero.



Si bien no confirmó su ingreso a Instituto, no descartó la posibilidad. Por otro lado, agradeció el tiempo que paso en Corrientes y las atenciones tanto de la dirigencia de Boca Unidos como del plantel. "El club de acá es un modelo y tiene todas las herramientas para estar la categoría más alta del fútbol argentino", concluyó.