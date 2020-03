“Voy a empezar a recuperar el estado de abandono” Martes, 03 de marzo de 2020 Axel Kicillof brindó su discurso en la Legislatura bonaerense para dar inicio a las sesiones ordinarias, donde expresó duras críticas a la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y, en sintonía, enumeró las medidas que tomó desde que asumió el 10 de diciembre para empezar a “revertir esta situación que no se merecen los bonaerenses”.



“La propuesta que tengo es empezar a recuperar el estado de abandono”, sentenció Kicillof, acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario. Esa fue una de sus primeras intervenciones que recibió el aplauso de su Gabinete, los legisladores oficialistas y los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires.



“Esto se está haciendo por voluntad política y no de este gobernador, sus ministros o los dirigentes. Es la voluntad de los y las bonaerenses, que en este momento tan complejo de crisis lo demostraron de manera democrática y pacífica a través del voto”, sostuvo, haciendo referencia al contundente triunfo que logró en las elecciones del 2019.



El gobernador bonaerense celebró el comienzo de las clases en forma normal y, en tono duro, recalcó que lo está haciendo “pese a la dura situación económica, las emergencias, la escasez de recursos y los condicionamientos externos” y que en los 82 días que lleva gobernando está “poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires”.