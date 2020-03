Los detalles del regreso de la Primera División a la TV Pública

Martes, 03 de marzo de 2020

A partir de la próxima temporada, dos partidos de la Primera División del Fútbol Argentino (fecha tras fecha) serán transmitidos por la TV Pública. De este modo, millones de argentinos podrán disfrutar de la pasión que fue codificada por el gobierno de Mauricio Macri.



Desde mediados de 2017 a la fecha, millones de argentinos se han quedado privados del fútbol de élite. La Primera División se transformó en un producto difícil de alcanzar para las familias que domingo tras domingo podían observar los encuentros por las señales de aire. El gobierno de Mauricio Macri se encargó de privatizar los goles y no hacer nada a favor del pueblo con el dinero que el Estado dejó de invertir. Pero ahora, el 'Fútbol para Todos' volverá. Y bajo la gestión de Alberto Fernández.





Según pudo averiguar El Destape, y de acuerdo a lo manifestado desde AFA, a partir de la próxima temporada (con el fin de la Superliga y semana tras semana) dos partidos de cada fecha serán televisados mediante la TV Pública. Resta definir detalles de esta arista y cuáles serán los encuentros a transmitir, aunque de igual modo es una excelente noticia para gran parte de la sociedad que de ningún modo puede abonar $665 mensuales. Sin contar el precio que previamente hay que pagarles a las cableoperadoras por su servicio básico.



Lo que era una utopía durante la gestión de Cambiemos es hoy una realidad, que aún no es oficial pero que va avanzando a pasos agigantados. Esto va de la mano con la caída de la Superliga Argentina, el último gran bastión macrista dentro del fútbol que nunca logró los objetivos previamente fijados: lluvia de sponsors, interés del mundo por el producto nacional y tantas otras promesas que no fueron cumplidas. Como durante sus cuatro años de gestión.



Así las cosas, y teniendo en cuenta que hace pocas horas Claudio Tapia se reunió con Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, todo indica que esa reunión tuvo mucho que ver con la organización de la nueva puesta a punto del producto que más atrapa a los argentinos en sus días dominicales: el fútbol nacional.