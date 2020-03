Más de 2 mil niños de los CDI iniciaron su ciclo lectivo

Martes, 03 de marzo de 2020

El CDI II del barrio Primera Junta fue el elegido para dar inicio al Ciclo Lectivo de los Jardines Municipales 2020. Funcionarios, directivos, padres, tutores y niños disfrutaron de una fabulosa bienvenida. Con este acto, formalmente más de 2 mil niños y niñas que asisten a los 15 CDI vuelven a las aulas.





Llenos de emoción y ansiedad, niños y niñas de distintas barriadas en cercanías al Primera Junta se acercaron desde muy temprano para dar inicio al ciclo lectivo 2020 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad.



Con uniformes de color verde y blanco, los niños (junto a sus padres, madres y tutores) disfrutaron del acto que estuvo encabezado por el Viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; el secretario de Desarrollo Humano; Cristian Guastavino; el subsecretario de Educación, Ramón de Jesús Cáceres; entre otros. La banda de música del Servicio Penitenciario amenizó la jornada para toda la barriada.



La Directora del CDI II del barrio Primera Junta, Analía Elizabeth Sánchez indicó que este jardín recibe a 175 niños (divididos en dos turnos) y su mayoría pertenecen al barrio Primera Junta y otros tantos al Colombia de granaderos, y zonas aledañas. “Abrimos nuestras puertas para recibir a nuestros niños de 45 días a 4 años con mucha emoción y para brindarles toda la asistencia para que puedan tener un feliz año escolar”, aseveró.



Sandra Vallejos, trabajadora del mismo CDI, por su parte, comentó que desde hace más de un mes se vienen haciendo trabajos en las instalaciones “para dar la bienvenida que los chicos se merecen”.



Presente en el lugar, el Viceintendente, Emilio Lanari destacó “solo nos queda agradecer a los padres que han confiado en nosotros, lamentablemente no hemos podido satisfacer a la alta demanda que tienen dada la excelente calidad que tienen las seños y directoras de todos estos CDI. Este no es más que un motivo de alegría, el ver empezar a integrarse a estos chicos muchos que ingresan por primera vez y empiezan a sociabilizar en comunidad: jugando, divirtiéndose aprendiendo y desarrollándose”.



En tanto que el secretario de Desarrollo Humano; Cristian Guastavino manifestó: “Estamos muy contentos porque todos los años iniciamos rodeados de padres que confían en nuestros CDI y con un gran desafío por ello conformamos un gran equipo interdisciplinario dispuesto para garantizar que los padres tengan la confianza, la tranquilidad y la garantía de que sus chicos tienen la mejor integración, la mejor inclusión, la mejor formación y por supuesto el mejor desarrollo en nuestros CDI”.



PADRES AGRADECIDOS



Valeria es madre de un niño que asiste hace dos años, muy contenta con la atención brindada y destacando la contención que recibe en el CDI II dijo: “Yo soy del 17 de agosto y como trabajo cerca, me dejan ingresarlo un poco más temprano y retirarlo un poco más tarde, lo contienen en todo y por ello estoy muy agradecida”.

Por su parte, Camila, madre de una nena de 4 años, la abanderada del CDI confesó: “Hace dos años que está mi nena en el CDI y me va a costar demasiado salir de esta institución porque ya no es más un CDI, es una gran familia para nosotros y solo tengo palabras de agradecimiento para las seños”.