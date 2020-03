Fuerte respaldo a Goya a través de la infraestructura sanitaria y educativa

Martes, 03 de marzo de 2020

El gobernador Valdés participó junto con el intendente municipal, Ignacio Osella y la ministra de Educación, Susana Benítez del acto por las refacciones realizadas en la escuela Normal de Goya “Mariano I. Loza” y por el inicio del año lectivo.





En la oportunidad, destacó el comienzo de clases por undécima vez y dijo que “la Provincia hace un esfuerzo para que los sueldos de los docentes estén al día”, anunciando además la tercera etapa de refacciones en la Escuela. Luego, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud Pública dejó inaugurado las obras de refacción y refuncionalización del Bloque Quirúrgico del Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria.



En la tarde de este lunes, el primer mandatario correntino se hizo presente en la localidad de Goya para participar de los actos del inicio de clases y de las refacciones realizadas en la escuela normal “Mariano I. Loza”. El acto se realizó en el Salón de actos de dicho establecimiento con la presencia de alumnos, profesores y directivos.



Seguidamente, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino para luego entregar mobiliarios para el establecimiento por parte del gobierno provincial.



El gobernador Valdés arrancó su discurso expresando que “estamos acá un año más, y no es un año más para nosotros porque es un año especial, diferente y distinto” ya que “hace mucho tiempo los docentes de Corrientes, los padres y el gobierno, todos venimos poniendo delante de nosotros a la educación pública y gratuita”.



En esa misma línea manifestó que “por décimo primer año podemos decir, comenzamos las clases nuevamente en Corrientes y sabemos que en otras provincias no comienzan las clases, porque siempre existen tironeos, entre docentes que con justa razón buscan tener los beneficios económicos para ser profesor” y para evitar esto: “En la Argentina nunca debió dejar de ser un orgullo, el ser profesores y docentes y es por eso que desde el Gobierno de Corrientes, hacemos un enorme esfuerzo para que los salarios de los docentes se encuentren al día y que cobren lo máximo que le podemos pagar desde el estado provincial para que tengan un buen salario”.



Además, prosiguió diciendo que “los docentes con amor y sacrificio a todos nos dan el amor de enseñar a través de la palabra, las letras y números y esto nos transmite sabiduría” y es por eso que “le tenemos que decir a todos los docentes de Corrientes, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo lectivo” puntualizó.



Es por eso que “hoy venimos a esta hermosa escuela de Goya ya que esto es una maravilla, que fue pensado de esta forma, algunos podrían compararla con una iglesia o como una religión” y nosotros tenemos: “La religión del conocimiento y esto lo pensó así la generación del 80´, que la educación era verdaderamente fundamental para el crecimiento del pueblo”.



Esa generación de los 80´recordó Valdés cuando nombró a: “Mitre, que fue uno de los que ayudó a los correntinos para comenzar a expulsar la invasión de los paraguayos en la época de la guerra con el Paraguay” y con otro que “batallamos para forjar nuestra patria fue Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca, Estrada y se pensó en un país en grande porque la tarea que había que hacer era en grande y es por eso que se comenzaron a hacer edificios como éste”.



Seguidamente, el primer mandatario provincial recordó que “el año pasado varias instituciones cumplieron sus primeros 100 años de 100 escuelas correntinas y ahí estuvimos presentes brindando más oportunidades”.



De esta manera, Valdés instó a reflexionar a toda la dirigencia política y correntinos “ya que cada peso que ponemos en educación no es un gasto sino una inversión a la misma, para que todos tengamos igualdad de oportunidades porque esa es la verdadera escuela pública de la Argentina que debemos construir entre todos”.



También, recordó los anuncios realizados en el día de ayer en el marco de la apertura de las Sesiones Ordinarias 2020, diciendo que “vamos a estar trabajando en 25 escuelas Normales en la refacción a nuevo para que todos tengamos edificios como estos y para las que nos tuvieron la oportunidad vamos a estar invirtiendo en 400 escuelas más”.



Asimismo, destacó nuevamente la labor de los docentes “porque son quienes forman a los alumnos, porque hacer una escuela o arreglarla es muy fácil, pero educarlos, enseñarles a leer, a escribir o valores humanos, solamente se enseña en la escuela”. Continuamente, dirigiéndose a los padres dijo que “debemos ser conscientes que no tenemos que dar toda la responsabilidad al docente, sino que cada tutor tiene que estar atento y dialogar con los docentes o directivos sobre las situaciones que generen conflictos en busca de soluciones”.



Finalmente, el Gobernador instó a “una relación fecunda y madura porque todo lo hacemos por la educación para buenas familias” y sentenció “la educación es fundamental para construir la provincia de corrientes que todos soñamos”.



Susana Benítez



La ministra de educación de la provincia, Susana Benítez destacó que “garantizamos que vamos a trabajar juntos con docentes y comunidad como escuela y padres por el bien de los chicos” y es por eso que “tenemos la obligación de ser emprendedores de una educación de calidad y que recae en todos nosotros”.



Además, pidió a los padres para que “trabajen codo a codo con nosotros y que acompañen la educación de sus hijos” y esto servirá para: “La formación integral de los alumnos como buenos ciudadanos”.



Por último, remarcó “que en cada escuela, la Educación sea la premisa de calidad para una sociedad mancomunada en el bien común” concluyó.



Ignacio Osella



El intendente municipal, Ignacio Osella con respecto al comienzo lectivo 2020 destacó que “nuevamente y por décimo primer año consecutivo, se puede comenzar las clases en Corrientes en tiempo y forma” y esto sucede desde 1999 cuando: “Nos ordenamos y de esa forma no se pierden días de clases”.



Por otro lado, elogió las obras realizadas por el gobierno provincial cuando dijo que “esta puesta de valor del edificio es un adelanto ya quede esta manera, rescatamos nuestro patrimonio” y es por eso que “tengo que agradecer al Gobernador por lo realizado acá porque la educación tiene que ser sólida y bella como es este edificio” finalizó.



Graciela Báez



Al momento de realizar su discurso la rectora del establecimiento educativo, Graciela Báez agradeció por el espacio “ameno y confortable” y por la bendición de inaugurar el embellecido establecimiento, que “es patrimonio arquitectónico cultural de la comunidad”.



Además, instó a los alumnos a cuidar este lugar emblemático y que esto “es una obligación de todos” y hoy: “Esta escuela Normal renace, gracias a que se ha escuchado nuestro pedido” es por eso que “agradezco al Gobernador y al gobierno ya que una vez más hizo visible las responsabilidades del estado”.



Detalles de la obra



En la Escuela Normal “Mariano I.loza” de Goya se realizó la refacción parcial del edificio: reparación de cubierta y cielorrasos, y el reemplazo de tanques de reserva.



El monto general de la obra es de 12 millones 456 mil pesos, y el costo de la primera etapa es de 5 millones de pesos.



Ambos edificios fueron proyectados y supervisados por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.



Hospital



Posteriormente, se trasladó al hospital Regional de la localidad “Dr. Camilo Muniagurria” para proceder con la inauguración de las obras de refacción y refuncionalización del bloque quirúrgico, de dicho nosocomio.



Acto seguido, Valdés al arrancar su discurso ante las requisitorias de los presentes dijo que “lo primero que tenemos que hacer es pedir, muchas veces cuando uno está en el gobierno sino recibe el pedido, uno no sabe que se quiere” y es por eso que “gracias a la cooperadora de Goya, nosotros sabemos que queremos” agradeciendo a los trabajadores por la labor realizada en el hospital y la comunidad.



Luego recordó que “me comprometí en la inauguración de la sala a invertir en el hospital y estamos llevando una primera inversión de 40 millones de pesos en equipamiento” pero remarcó que “no es los últimos pasos que vamos a estar dando sino es el primer paso fuerte que vamos a comenzar a dar para que en Goya podamos tener mejores tecnologías, más complejas para estos tiempos”.



Además, vamos a seguir invirtiendo en: “Neonatología que quedaba pendiente, terapia intensiva y cuatro quirófanos con 40 millones de pesos más” y esto no nos tiene que conformar: “Y nosotros no nos conformamos con la obra Pública y es por eso que decidimos conformar dentro del área de obra Pública un lugar que se llama Infraestructura Hospitalaria”.



Para finalizar remarcó que esta nueva área va a contar: “Con los profesionales adecuados y que es la nueva forma de construir hospitales y nosotros vimos que da resultados” y lo tomamos de un ejemplo de que “es un hospital de altísima tecnología como es el Instituto de Cardiología” concluyó.



Osella



Por su parte, el intendente de la localidad, Ignacio Osella sostuvo que “es importante defender la salud pública y necesario que la gente exprese su satisfacción para que los trabajadores se sientan valorados, desde médicos hasta personal de ordenanza”



También, resaltó que estas obras “es una de las más importantes en calidad de egresos en la provincia”, y agregó “por eso queremos seguir creciendo”.



Cardozo



Finalmente, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, en el marco de la inauguración, recordó el compromiso de la Provincia, través de su cartera de mejorar también el quirófano del Hospital Escuela de Capital.



Para cerrar, remarcó que “los profesionales que trabajan aquí realizan alrededor de 3mil cirugías al año” y destacó la política sanitaria de complejizar los hospitales importantes del Interior y los de Capital.



Detalle de obras



Cabe destacar, que la obra se concretó en cuatro etapas, de la siguiente manera: en la primera se ejecutó la readecuación de dos quirófanos existentes, para que cumpla las funciones requeridas según la demanda de pacientes que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente. Se realizaron ampliaciones y remodelaciones, para que cumpla con dicha función desde el punto de vista de la infraestructura edilicia, instalaciones especiales de gases medicinales, instalación eléctrica, sanitarias y de luminotecnia. También la instalación de lavatorios especiales para quirófanos y locales anexos. El bloque se divide en dos sectores, sector sucio y limpio, que se utilizaran según la intervención que corresponda.



En la segunda etapa se concretó la pintura en paredes y cielorrasos, repaso de cubierta y colocación de cielorrasos.



La tercera etapa comprendió la provisión y colocación de gases médicos y aires acondicionados. Con 4 paneles para quirófano y sus accesorios y en la cuarta etapa se realizó la colocación de revestimiento vinílico con base de malla de cobre en los pisos de los quirófanos y revestimiento en paredes y piso de las demás dependencias con vinilo convencional.



Además, los sectores fueron equipados con mesas de anestesia, monitores Multiparamétricos con capnografía, mesas de cirugía, lámparas cialíticas, camilla y mobiliario.



Presencias



Junto al gobernador Valdés y el intendente municipal, Ignacio Osella estuvieron presentes, los ministros, de educación, Susana Benítez; de Justicia, Buenaventura Duarte; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Salud, Ricardo Cardozo; de Obras Públicas, Claudio Polich y de Producción, Claudio Anselmo; el presidente de la Cámara de diputados de la provincia, Pedro Cassani; el vicepresidente de la Cámara de diputados, David Dos Santos; la diputada nacional, Ingrid Jetter; la directora del Nivel Secundario, Práxedes López y la rectora de la Escuela Normal, Graciela Báez.