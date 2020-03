Entregan tablets y capacitan en inclusión digital a adultos mayores

Lunes, 02 de marzo de 2020

Hasta el viernes 6 de marzo se entregan los dispositivos electrónicos remanentes a los jubilados de ANSES, mayores de 60 años, que resultaron favorecidos en los sorteos realizados.





Se trata del convenio firmado en 2019 por la Municipalidad y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en el marco del programa Más Simple. Además, quienes deseen pueden recibir capacitación gratuita sobre cómo utilizar su Tablet.



Día a día pasan por la Subsecretaría de Modernización de la Municipalidad de Corrientes, según la fecha que les corresponda, los beneficiarios del programa “Más Simple”. Se trata de 838 dispositivos electrónicos remanentes, de los 5.000 que fueron destinados a la ciudad de Corrientes, en el marco del programa instrumentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través de un convenio suscripto el año pasado con la comuna capitalina.

Algunos se acercaron solos, otros con hijos, nietos o sobrinos como el caso de Concepción Maidana del barrio Jardín a quien acompañó su nieta y fue la que la ayudó a realizar todos los trámites y dijo “me parece una buena oportunidad para los jubilados un beneficio para que ellos puedan tener los mismos accesos que tienen los jóvenes”.

Martin Avalos pasó a retirar su Tablet junto a su hijo y calificó como “buenísima “ la entrega. “Desde la avenida Independencia se acercó e indicó: “esto me parece muy bueno y necesario, es la primera vez que me entregan algo y voy a hacer los cursos porque siempre algo hay que aprender “; reconoció.

Por su parte, Fidelina Ríos del barrio Juan de Vera consideró que” esto es muy importante para los abuelos. Es muy útil y la que me va a enseñar a utilizar va a ser mi hija o mis nietos”.

Nélida Ojeda de Laguna Seca recibió su Tablet un día antes de su cumpleaños. Contenta con la iniciativa se acercó a retirar su dispositivo y dijo: “no hay que quedarse en el tiempo”.

Presente en el lugar, la Subsecretaria de Modernización, Gabriela Gauna explicó que los beneficiarios debían cumplir con tres requisitos: ser mayor de 60 años, cobrar la mínima y ser jubilado o pensionado de ANSES. La entrega de los dispositivos además inicio en un primer momento en los CICs, luego se trasladó al Palacio Municipal y ahora, el remanente se continúa entregando en Palacio.

“Durante toda la semana se acercaron muy contentos a buscar su Tablet”, consideró e invito a los abuelos a participar de manera gratuita de los cursos que se llevan adelante.” No hace falta tener ningún conocimiento previo para participar de las clases para usos de Tablet y teléfonos celulares”, indicó.

“Lo que buscamos como municipio es cerrar un circuito porque como estamos optimizando y mejorando nuestra forma de prestar un servicio a la ciudadanía vimos, en las Tablets, una herramienta para poder llegar a nuestros adultos mayores; entonces cuando le enseñamos a usar su dispositivo, también le enseñamos la aplicación de la Municipalidad, o cómo hacer un reclamo y todo lo que ellos puedan considerar útil”, graficó.

La actividad forma parte de la política de inclusión digital, garantizando el acceso a este sector de la sociedad a todas las aplicaciones de manera más simple, ya que con esta herramienta tecnológica los adultos mayores pueden ingresar a páginas de organismos estatales como ANSES, PAMI, y otras aplicaciones del Municipio, para realizar infinidad de trámites, sin tener que moverse de su hogar, entre otras cosas.



CALENDARIO SEGÚN TERMINACIÓN DE DNI



Los adultos mayores que fueron deben acercarse a la Subsecretaría de Modernización del municipio, ubicada en calle 25 de Mayo 1132, en días hábiles de 8.30 a 12.30 de acuerdo al siguiente calendario.

Lunes 02 de marzo DNI 6 y 7

Martes 03 de marzo DNI 8 y 9

Miércoles 04, jueves 05 y viernes 06 de marzo: para quienes no pudieron retirar en los días establecidos. (En el horario de 8.30 a 12.30 y de 16 a 18)



CLASES GRATUITAS



Las próximas capacitaciones de uso básico del programa Más Simple se llevarán a cabo los martes de 8 a 10, miércoles y jueves de 9 a 11 los días 10, 11, 12 y 17, 18 y 19 de marzo en el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia, ubicado en calle La Rioja 652. Los interesados sólo deben acercarse para participar.