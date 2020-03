Vélez venció a Argentinos y se subió al podio del campeonato

Lunes, 02 de marzo de 2020

Con goles de Romero y Almada, se impuso dos a cero y quedó tercero con un partido menos, que saldará el miércoles ante Godoy Cruz.







El título de campeón de la Superliga se lo disputan River y Boca. Y Vélez, que tiene un partido menos que los otros cuatro equipos que suman 36 puntos, se quiere quedar con el tercer puesto. Con goles de Maxi Romero y Thiago Almada, liquidó con justicia a Argentinos y el miércoles completa el encuentro pendiente con Godoy Cruz, también en Liniers.





La jugada que destrabó el partido entre Vélez y Argentinos tiene una clara lectura. La velocidad rompe líneas. Guidara tenía claro que en ese toque de primera había un receptor para sacar ventaja como Ricardo Centurión, quien le ganó la espalda nada menos que a Elías Gómez, a quien se considera uno de los mejores laterales del país. Centurión, que hasta ese momento había estado demasiado impreciso, se iluminó. Ingresó al área, levantó la cabeza y buscó al centrodelantero que entraba a la par. El pase fue milimétrico y Maxi Romero, que ya no tiene conflictos con el arco, marcó el 1-0 para Vélez.





Hasta ese momento, el encuentro había sido parejo, sin demasiadas emociones. Argentinos controló bien el circuito de juego de Vélez y siempre respondió con rapidez. Como quedaba descolocado, el equipo de Heinze enseguida buscaba la falta táctica para no ser sorprendido por la contra visitante. Por eso, en la primera etapa ,los únicos amonestados fueron el chileno Galdames y el Tonga Giménez, quienes quedaron expuestos en el mediocampo.



Recién a los 16 minutos, un cabezazo de Cufré fue bien controlado por Chaves. Dos minutos después, se equivocó Gianetti en la salida, el Pelado Silva pateó desde lejos y la pelota se fue desviada. Antes y después del gol de Vélez, se lo perdió Hauche, la segunda acción con una gran reacción de Hoyos.



La lesión de Lucas Janson terminó favoreciendo al equipo de Heinze. Porque Robertone estuvo muy activo y Almada, más tirado hacia la izquierda, potenció su explosión en los últimos metros. El pibe de Fuerte Apache avisó a los 8 minutos, cuando enganchó de afuera hacia adentro y el remate con comba se fue apenas desviado. Enseguida respondió Hauche (habilitado) pero no se tuvo confianza y el remate se fue desviado.



Sin dominar, el equipo de Dabove se fue acercando cada vez más al arco de Hoyos, especialmente con las subidas por el sector izquierdo de Gómez. Pero esa superioridad se fue diluyendo con el correr de los minutos.





A partir de los 20 del segundo tiempo fue todo de Vélez, recuperando la pelota con rapidez y llegando al área rival con tres y hasta cuatro hombres. A los 21m, Centurión dejó a tres en el camino (ganó hasta los rebotes), pero perdió en el mano a mano con Chaves. Un minuto más tarde, resolvió mal Galdames y remató desviado. Y a los 25 minutos, un remate de Centurión lo mandó al córner Chaves.





Al no concretar, Vélez quedó expuesto al empate de Argentinos, siempre peligroso con las pelotas paradas, más en ese ratito que tuvo tres córners seguidos a su favor. Pero en el último córner, Vélez lo liquidó. Maxi Romero tomó un rechazo, alargó para Centurión, quien puso quinta, metió el pase justo para Almada (no llegó a cortar Torren) y la joya velezana definió con frialdad ante la salida de Chaves. Y ese 2-0 se ajustó más a lo que sucedió en la cancha.