Horóscopo para hoy 2 de marzo 2020 Lunes, 02 de marzo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y propuestas de progreso que vienen del lado de una mano amiga.



Amor: Tu autoestima sube y sube, y no es sólo por tus conquistas. El juego de la pasión tiene pocos secretos que desconozcas.



Riqueza: Gastos excesivos. Tendrás que manejarte con mucha prudencia a la hora de planear gastos y evaluar ingresos.



Bienestar: Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre con ellos y sentirás que cada día tu corazón se recarga de nueva vitalidad.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Conquistarás el corazón de los demás con sólo decir algunas palabras. A la gente le dará placer escucharte.



Amor: Hoy es un día ideal para proyectar viajes con tu pareja. Sabrán combinar los intereses de los dos y vivir hermosos momentos.



Riqueza: Puede que te propongan programas económicos que son pura fantasía. No te fíes de todo el mundo y pide referencias.



Bienestar: Un fin de semana de campo, al aire libre, respirando naturaleza, será lo que necesitas para volver a estar en óptimas condiciones.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a la comida. No te excedas en el ejercicio físico, hazlo pero con medida.



Amor: Recibirás un regalo de la vida. No te costará arriesgarte en el juego del amor ni de expresar lo que sientes.



Riqueza: Hay que tomar decisiones importantes para tu futuro profesional. Pero no precipitadamente, tómate tu tiempo para reflexionar.



Bienestar: No fuerces los límites, las reglas han sido puestas para que las obedezcas. Algunos pueden confundir tu impetuosidad con inmadurez.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Si tu educación ha sido estricta, tendrás dificultades para concebir los temas que se dan en otro contexto que no sea el conocido.



Amor: Todos apreciarán tu buen gusto. Por el momento no esperes gran estabilidad en la pareja, en breve se acomodará.



Riqueza: Aunque algunos planes de dinero se aplazan, es sólo un revés temporal. El plan global va bien y los resultados te sorprenderán.



Bienestar: Eres un ser muy romántico. Por muy realista que parezcas, no reniegues de tu sensibilidad, no creas eso de que llorar es de débiles.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás aceleradísimo, como si te hubieran puesto pilas de carga triple. Pero trata que tus movimientos tengan dirección.



Amor: Tendrás la oportunidad de relacionarte con la persona que te interesa, de forma tranquila y distendida. Aprovecha.



Riqueza: Hoy puedes tener una gran repercusión en tu vida económica y laboral dependiendo de tu propia actitud. Te están mirando.



Bienestar: Debes saber que cada uno hace lo que puede, todos tenemos nuestros límites. No trates de exigirte más de la cuenta, repercutirá en tu salud.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Si tienes problemas con alguien de tu entorno estás en condiciones de un acercamiento cálido y de limar las asperezas existentes.



Amor: Viejos amores serán la causa de una pelea durísima con tu pareja. Mantén la objetividad y la calma, no dejes salir tu ira.



Riqueza: Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente. No dejes pasar una oportunidad y mantén abiertos los ojos.



Bienestar: Si te sientes mal por algo ocurrido en el pasado, sólo estás desperdiciando tu energía. Sentir culpa sólo frena tu expansión y crecimiento.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Período propicio para viajar y tener agradables encuentros. Te sentirás afortunado con tu suerte y lograrás lo que sea del destino.



Amor: La persona de tus sueños y que tanto necesitas ya llegará. Sólo tienes que tener paciencia y salir en su búsqueda.



Riqueza: No debes contentarte con ir escalando posiciones poco a poco. Asume una actitud firme para que no se retrasen tus ambiciones.



Bienestar: Evita involucrarte en secretos, chismes o situaciones de otras personas. Desentiéndete totalmente de quienes lleguen hacia ti con esos fines.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Una persona desconocida te dará una sorpresa que nunca imaginaste. Ten preparada una jugada maestra, la necesitarás.



Amor: En el amor solo tendrás que desear a alguien y esa persona caerá en tus brazos. Nadie puede resistirse a tus encantos



Riqueza: Si deseas un mejoramiento en el trabajo, considera la importancia de tus derechos, pero también la de tus obligaciones.



Bienestar: Aprecia el éxito de los esfuerzos que has realizado. Si los demás no te lo reconocen, no importa, no des lugar a que opaquen tu alegría.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Comienzas el día con el pie derecho, con un espíritu optimista que desde muy dentro de ti dice que las cosas van por buen camino.



Amor: Ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con la personas que amas, no escuches a los otros.



Riqueza: El beneficio personal vendrá más de la buena voluntad de los demás y no de la propia o de la lucha de poder.



Bienestar: Dale vida a tu imaginación y sorpréndete del potencial creativo que tienes. Retoma o termina tus proyectos. Genera aliados importantes.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Sentirás que la vida no te esta dando en la misma proporción en la que tu le das a ella. Reconsidera tus metas.



Amor: Todos tenemos un pasado que nos atormenta hasta cierto punto. No juzgues a tu pareja por lo que pueda haber vivido, acéptalo.



Riqueza: No le des a aquellos que espera tu caída una oportunidad. Asegúrate de tener cada variable bajo tu control. Esfuérzate.



Bienestar: Encontrarás en un amigo todo lo que necesitas para poder superar tus peores crisis. Aprende a confiar plenamente en aquellos que lo merecen.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La desesperación llegará a tal nivel en tu interior que finalmente decidirás abrirte hacia tus seres queridos. No te arrepentirás.



Amor: Te has dedicado tanto a alcanzar el éxito a nivel laboral que has olvidado tu bienestar sentimental. Medítalo.



Riqueza: La paranoia total reinará en tu ambiente laboral debido a la noticia de reformas en el personal. Procede con cuidado.



Bienestar: Haz de la comprensión y la paciencia tus estándares de vida en lo que a la relación en pareja se refiere. Esto les permitirá superar toda prueba.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Jornada bastante negativa a nivel sentimental. Ciertas determinaciones difíciles deberán ser tomadas por tu parte.



Amor: Jornada propicia para realizar todo tipo de acercamientos en relaciones amorosas en estado de tensión. Aprovéchala.



Riqueza: Sigue tus instintos en las determinaciones que debas tomar en lo que a lo laboral se refiere para la jornada de hoy.



Bienestar: Aprende a ser tolerante con los errores de los que te rodean, en la medida de que estos sean sin premeditación. No dejes que te subestimen.