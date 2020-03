Mauro Zárate volvió a lesionarse y se perdería la definición

Lunes, 02 de marzo de 2020

El delantero tampoco estará en el debut en la Copa Libertadores, frente a Caracas en Venezuela.





Una nueva lesión aleja a Maruo Zárate de las canchas. El delantero de Boca, que recientemente superó un desgarro en el gemelo derecho, ahora tiene molestias en la zona del tendón y se perderá el debut en la Copa Libertadores frente a Caracas. Tampoco podría estar presente el domingo ante Gimnasia, por la definición de la Superliga.



El parte oficial del Xeneize habla de una "inflamación del tendón distal del biceps femoral pierna izquierda". La recuperación no es sencilla y aún no está especificada su fecha de regreso a las canchas.



Zárate no es el único jugador que se quedó en el país: Carlos Tevez y Eduardo Salvio hicieron lo propio. La idea de Miguel Russo es preservarlos para que lleguen descansados al duelo del sábado ante el Lobo.



El resto de los futbolistas llegaron a Venezuela el domingo a las 23 (hora argentina) y esperan por el debut del martes a las 21.30 ante Caracas en el estadio Olímpico.



Al bajar del avión, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico fueron sometidos a un control de Coronavirus: con una "pistola" les midieron la temperatura corporal y descartaron que tengan algún síntoma de esta enfermedad que ya se cobró casi tres mil muertos.