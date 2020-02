Horóscopo para hoy 28 de febrero 2020 Viernes, 28 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Una vieja amistad aparecerá por negocios. Podrías recibir una llamada inesperada de alguien que vive lejos y hace mucho que no ves.



Amor: Tendrás una relación estimulante y te sentirás lleno de vitalidad. Puede ser muy positiva si evitas las imprudencias.



Riqueza: El fruto de tu trabajo te generará una buena racha económica y te convertirás en un pez nadando en abundancia.



Bienestar: Trata de ser más flexible a las sugerencias de cambio, es el momento para transformaciones. Si te muestras receptivo, otros te pedirán opinión.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia.



Amor: Momento de movimientos y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten.



Riqueza: Te encuentras en posibilidad de arriesgar e invertir. No ignores tu intuición porque un golpe de suerte modificará tu vida.



Bienestar: Tu escepticismo natural te impide creer que puedes llegar más alto, pero es cierto, tienes lo que quieras. Lo que te falta es tener fe en ti.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Por fin llega ese descanso que tanto esperabas, así que disfrútalo al máximo y aprovecha lo más que puedas para reponerte.



Amor: Ves tu vida afectiva un poco gris. Andas un poco despistado y tienes tendencia a subestimar tus sentimientos y los de los demás.



Riqueza: Algunos proyectos laborales o emprendimientos comerciales se verán demorados pero irán aumentando tu capacidad creadora.



Bienestar: Solo no podrás hacer ni la décima parte de lo que logres en buena compañía. Deja de lado tu ostracismo, cultiva los lazos sociales.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No soportas la interferencia en tus asuntos, esto te enfría el alma. Establece límites bien claros para que nadie se pase de la raya.



Amor: El encanto va acompañado de una conducta atractiva y subyugante. Importa mucho que tengas a tu lado alguien con quién congeniar.



Riqueza: Tu inseguridad te jugará en contra, en especial si haces negocios con gente que admiras demasiado o que tienen mucho poder.



Bienestar: Hoy puedes avanzar mucho si buscas un buen camino para vadear un problema espinoso. Si sigues tus instintos podrás salir sin rasguños.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Cansancio y fastidio, lo mejor será que te tomes unas vacaciones para recuperar la vitalidad, el buen honor y cargar las pilas.



Amor: Si cuando estás con tu pareja te diviertes, todo va bien. Pero si se trata de una de pasión tormentosa, mejor dile adiós.



Riqueza: No es un buen momento para invertir en un negocio ese poco dinero que tenías ahorrado. Sé paciente y estúdialo bien.



Bienestar: Es importante mantener contacto con la familia, por muy difícil que resulte. Si haces lo posible por comunicarte, verás que los asuntos mejoran.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Dispuesto a aprender, decidido, enérgico, apasionado y optimista, son algunas de las características que posees para el éxito.



Amor: Nuevo orden en tu vida afectiva. De ahora en más serás tú el encargado de llevar adelante la relación.



Riqueza: Tus superiores saben lo que eres capaz de dar y cuáles son tus límites, por eso te aumentarán responsabilidades.



Bienestar: Cuando un extraño te ofrezca ayuda, tu primera reacción será rechazarla. Sin embargo, esa persona trae un mensaje importante, escúchala.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Por fin sientes que te comprenden en tu casa, y la verdad es que las cosas han cambiado para ti porque traes mejor energía y estás más positivo.



Amor: Avances en tus proposiciones amorosas. No desoigas la voz del corazón y las necesidades que aguardan ser cumplidas.



Riqueza: Es conveniente iniciar nuevas actividades, generar proyectos creativos, ampliar tus contactos y relaciones laborales.



Bienestar: Ante esquemas mentales muy arraigados en el otro, más vale ir con cuidado. En todo vínculo que se genere siempre es menester preservarse.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No tiene sentido que te enfrentes a tu familia, por lo que te conviene evitar situaciones tensas al respecto. Mejor, acepta consejos.



Amor: Tratarás de buscar un respiro en el amor. Por eso, tenderás a relacionarte con personas bastante desprejuiciadas.



Riqueza: Buena relación y posibilidad de recibir ayuda de personas de autoridad. Favorable para ocupaciones relacionadas con educación.



Bienestar: Por ahora esfuérzate, ya llegará el tiempo de descansar. Dile que no a la rutina como forma de vida, lánzate a la aventura de lo desconocido.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Podrías sentirte muy raro, como con una especie de peso interior. No permitas que los celos y tu carácter posesivo te arruinen el día.



Amor: Podrías preparar una cena exquisita para sorprender a alguien a quien te une un afecto muy especial. Pasarás una noche inolvidable.



Riqueza: Podrás emprender cualquier empresa por riesgosa que sea ya que te sientes muy seguro de ti mismo. No le tienes miedo a nada.



Bienestar: El aire de la montaña es ideal para aflojar los músculos y dejar partir tanta tensión. Busca la manera de relajar tu cuerpo, aunque sea con un masaje.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Los problemas derivados de tu trato con los de tu entorno tenderán a disminuir. Tu relación social va a mejorar claramente.



Amor: Marte te aconseja que tengas cuidado con los ataques de celos. Esas explosiones propias de tu persona, no llegan a ningún lado.



Riqueza: Es un día excelente para obtener prestigio y comenzar a generar trabajo con redituables ganancias.



Bienestar: Intenta tomarte algunos días de descanso este fin de semana. Sentarte y meditar frente al mar volverá a cargar tus energías para una nueva semana.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Favorable para cuestiones de dinero, un pariente cercano te hará un planteo diferente sobre tus finanzas y tú aceptarás con entusiasmo.



Amor: Deja que el otro se acerque a ti cuando estás herido, no te aísles, sólo lograrás una triste soledad. Refúgiate en la persona que amas.



Riqueza: Antes de lanzarte con esa idea o ese gasto, asegúrate de que tienes el apoyo de todos los tuyos porque pueden surgir malentendidos.



Bienestar: Encuentra en tu interioridad el impulso necesario para mitigar los aspectos negativos de la soledad. Todo depende de ti y de lo que te esfuerces.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Surgen contactos afectivos en el lugar de trabajo, será factible solucionar algunas diferencias si actúas con diplomacia.



Amor: El amor incluye celos, posesión e impulsividad. Somos falibles pero perfectibles. No los combatas, acéptalos y compártelos.



Riqueza: Encontrarás un trabajo para hacer por tu cuenta o decidirás convertir un pasatiempo en una actividad que te de beneficios.



Bienestar: Trata de mantener el control en aquellos momentos en que todo parece un caos. Verás cómo tomas ventajas de la situación.