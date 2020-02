El operativo de descacharrado pasó por el Molina Punta

Viernes, 28 de febrero de 2020

Desde el barrio Molina Punta, el intendente agradeció la colaboración de la gente, que saca los elementos en desuso para su recolección, al tiempo que resaltó la importancia de este tipo de acciones preventivas de enfermedades zoonóticas.





“Esto está contribuyendo enormemente en este esquema de prevención del dengue que lleva adelante el Gobierno de la Provincia y en el que el Municipio hace su aporte para el cuidado de los vecinos”, remarcó.



En la tarde de este jueves se llevó a cabo un exitoso operativo de descacharrado en el barrio Molina Punta, ocasión en la que el intendente Eduardo Tassano mantuvo un contacto directo con los vecinos de la zona, a quienes agradeció por su colaboración al sacar los elementos que ya no utilizan a las calles, para ser recogidos por agentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad.

Los trabajos se realizaron en el barrio Molina Punta, en la zona comprendida entre la avenida Río Chico y las calles Las Amapolas, Cambá Punta y Río Dulce. En la oportunidad, Tassano anunció que -en los dos años de gestión- ya se llevan recolectados más de 6.000 metros cúbicos de cacharros.

“Esto está encuadrado con todas las acciones preventivas. Siempre lo hicimos los días jueves y ahora reforzamos con los martes”, sostuvo el intendente, sobre lo cual inmediatamente agregó que de esta manera “se está contribuyendo enormemente en este esquema de prevención del dengue que lleva adelante el Gobierno de la Provincia y en el que el Municipio hace su aporte para el cuidado de los vecinos”.



VECINOS AGRADECIDOS

“Estoy muy agradecida al intendente Tassano por la limpieza general del barrio. Esto es algo muy lindo y hacía mucha falta”, manifestó Roxana Tamburini, vecina del Molina Punta. “Cada vecino se dispuso a sacar sus cacharros y eso sirve para prevenir enfermedades como el dengue”, manifestó.

Finalmente, Roxana instó “a los vecinos de todos los barrios de la ciudad a que se sumen a estas acciones y prevenir, entre todos, el avance de diferentes enfermedades”.



PROVINCIA Y MUNICIPIO, JUNTOS

“Esto requiere una acción conjunta. Corrientes es una ciudad muy grande y la principal herramienta de prevención contra esta enfermedad es erradicar el mosquito”, aseguró Tassano. “Precisamente el mosquito y sus larvas proliferan en estos cacharros que hoy las familias sacan para colaborar. Al eliminar los criaderos de mosquitos estamos eliminando la posibilidad de contagio del dengue”, valoró al respecto.

“Son tareas a largo plazo y de gran importancia, por eso vinimos a supervisar el operativo, pues los descacharrados son una actividad que desarrollamos desde el primer día de la gestión”, dijo el intendente, quien estuvo en el operativo junto al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez; y los directores generales de Recolección, Gabriel Rodríguez y de Delegaciones Barriales, Marcos Gaviña Naón.

“Este operativo se halla inserto dentro del programa Juntos por el Dengue. Venimos desarrollando estas acciones de manera intensa, con la prevención de enfermedades zoonóticas que, como todos sabemos, en esta época del año son más frecuentes”, señaló por su parte el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Además, ponderó el trabajo realizado de forma coordinada entre el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad y también el área de Recolección de la Secretaría de Ambiente. “Este es un programa sustentable, es uno de los ejes de la gestión de Tassano y no atiende solo a esta coyuntura de Juntos por el Dengue, sino que desde el comienzo de la gestión se hace todos los jueves, de manera ininterrumpida”, recordó el funcionario.



UN TRABAJO SOSTENIDO

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, implementa exitosamente, desde hace más de dos años, los operativos de descacharrado en distintos sectores de la ciudad.

Estas intervenciones en terreno se desarrollan para colaborar con la limpieza, impulsar la sustentabilidad ambiental y prevenir la propagación de la enfermedad del dengue y condicen con uno de los principales ejes de la gestión Tassano, cuya meta apunta a que Corrientes sea una ciudad limpia y sustentable, que permita a sus habitantes desarrollarse plenamente sin comprometer a las generaciones futuras.

A la par de la recolección de cacharros, la Municipalidad también colabora, junto a la Provincia, en acciones de difusión de información para evitar la proliferación de enfermedades vectoriales.

Es así que semanas atrás, agentes de la Subsecretaría de Salud realizaron recorridas y entrega folletos en los barrios Industrial, Lomas del Mirador, Ciudades Correntinas, Apipé, Santa Teresita, Independencia y Santa Catalina, entre otros.

Por todo ello, el equipo sanitario municipal recomienda que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, se debe consultar al servicio médico más cercano. Además, se recomienda no automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables, ya que éstos pueden causar hemorragias.