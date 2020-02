Débora Plager habló sobre su posible incorporación al Bailando

Jueves, 27 de febrero de 2020

La periodista se refirió a la convocatoria que recibió por parte del Chato Prada y Federico Hoppe para ser parte del certamen conducido por Marcelo Tinelli.





Débora Plager confirmó haber recibido un llamado de Pabrlo "Chato" Prada y Federico Hoppe para ser parte del Bailando por un Sueño 2020.



En diálogo con Por si las moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la periodista se refirió a su cercanía con el certamen conducido por Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece y afirmó que “me da más miedo que ganas, pero me parece algo que antes nunca hubiera entrado en mi registro, pero esta vez cuando me vino la propuesta me hizo mucho ruido en la cabeza, no contesté aún, pero me interesa”.



Plager confesó que “pasé muchos años trabajando para que no me miren a mí. Si bien siempre fui coqueta, en esta profesión me daba miedo que me vean y no me escuchen. Entonces siempre me ocupé mucho de que me escuchen y no me vean”, señaló.



“Creo que hoy los tiempos cambiaron, que no te hace ni más ni menos mostrar el cuerpo. Creo que es una etapa superadora del feminismo. Y me gusta por ese lado pensar en el Bailando. Que nos despojemos de los prejucios”, consideró en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli la periodista que viene causando una revolución en las redes con sus sensuales imágenes y producciones.



Si llega a aceptar, Débora competirá con Barbie Vélez, Juana Repetto, Charlotte Caniggia, Mica Viciconte, Anita Martínez, el Bicho Gómez, Malena Guinzburg, Julieta Prandi y Mariana Genesio Peña, entre otros de los confirmados.



En otra línea se refirió al éxito del formato de Intratables (América) e indicó que “fue muy copiado”. “Yo creo que después de que Intratables se hizo muy exitoso -en su época de gloria con Santiago Del Moro- fue un programa muy copiado, con el panel numeroso, con las ideas bien contrapuestas, con personalidades fuertes”. Y remarcó que “creo que muchos programas, incluso hasta los tradicionales han tomado el formato de Intratables y les ha ido bien”.



Por último se refirió a la llegada de Guillermo Andino al lugar que hoy ocupa Mariano Iúdica en Involucrados en las mañanas de América y opinó que “el noticiero es un formato con ciertas estructuras y el magazine te obliga a romperlas, esto es el desafío”. “Con Guillermo (Andino) se va a hacer más periodístico el magazine y va a prevalecer el tono de noticiero”, finalizó.



La pregunta que queda: ¿Aceptará la convocatoria al Bailando?