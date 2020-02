Horóscopo para hoy 27 de febrero 2020 Jueves, 27 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03 al 20.04

Horóscopo de hoy: La influencia astral estimula tu exuberancia, tus acciones serán exageradas y quizá no estés consciente de lo que estás haciendo.



Amor: Comparte con tu familia el bienestar que te provoca tu excelente estado de ánimo. Contagia tu sentimiento a tu pareja.



Riqueza: Crece tu influencia sobre los demás, y también tu cuenta bancaria. Ganarás más prestigio que dinero, y lo usarás en tu beneficio.



Bienestar: No te quedes solo, encerrado en tus pensamientos. Confía tus penas a quienes te aman, sentirás un gran alivio al poder compartirlas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Es probable que te vincules con grupos espirituales o entres en contacto con amistades, con las que tengas un intercambio de ideas.



Amor: Anímate a disfrutar del placer. Si te entregas a lo desconocido no te arrepentirás y podrás ganar mucho más en experiencia.



Riqueza: Como líder convocarás multitudes, pero no esperes hacer una fortuna. Lo adecuado es que no arriesgues lo que has conseguido.



Bienestar: Vuelve a empezar desde un nuevo lugar. Conéctate con este momento y toma todo lo que se te presenta sin pedir permiso a nadie.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social.



Amor: No permitas que la irritación perjudique tus relaciones, tanto en la familia como en la pareja. Ten un poco de paciencia.



Riqueza: Después de la calma sentirás algo de presión en tu trabajo, pero sabes que siempre puedes sacar adelante lo que te propones.



Bienestar: Pasas por mucha actividad intelectual, por lo cual te conviene tomarte algunas pausas y salir a caminar o andar en bicicleta.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea una actividad al aire libre.



Amor: Las cosas se desarrollan con lentitud. Las relaciones sentimentales necesitan más atención que de costumbre en este momento.



Riqueza: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros.



Bienestar: Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas, como el yoga, el tai-chi o reiki.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Después de haber descansado y disfrutado regresas a tus actividades de siempre pero con energía renovada y mucho entusiasmo.



Amor: Cuidado con lo que prometes, hoy estarás muy romántico y harás ofrecimientos que te pueden costar mantenerlos en pie.



Riqueza: En asuntos financieros una buena organización es ineludible para llevar a buen término tus planes. Necesitarás dinero.



Bienestar: Trabaja en emprendimientos que requieran energía mental en oposición al rendimiento físico. Permite que tu cerebro haga el esfuerzo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Una buena amiga estará a tu lado (literalmente) y ya no tendrás esa sensación de soledad que tanto te molestaba y angustiaba.



Amor: El amor volverá a darte alegrías. Cambios de actitud, te llenan de atenciones y cariño. Hoy dejarás las dudas de lado.



Riqueza: Un pequeño revés económico te desestabiliza, aunque tendrás resto como para sobreponerte casi de inmediato. Sé perseverante.



Bienestar: Nada más improductivo que forzar a otro a cambiar. Trabaja en lograr la aceptación. No estés a la defensiva, escucha al otro antes de prejuzgar.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tendrás salud, suerte y protección, todo de la mano de un socio o un gran amigo. Aprovecha este gran momento que estás viviendo.



Amor: Una amistad o un vínculo amoroso te darán un respiro en esta etapa en que tal vez sientas que no has construido nada.



Riqueza: Te relacionas con gente muy dinámica e influyente, por eso no será difícil que puedas rodearte de comodidades.



Bienestar: Buen momento para practicar deportes y planificar salidas que te pongan en contacto con la naturaleza. Estás necesitando un poco de diversión.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Ejercita la paciencia, es posible que tengas problemas y malentendidos. Redobla esfuerzos y asegúrate que tus mensajes lleguen.



Amor: Cuida tu intimidad de quienes pretenden saber qué necesitas. Preserva la relación, y el vínculo con tu pareja se afianzará.



Riqueza: Responsabilidades excesivas disminuyen tu energía. Haz un balance de tu vida y cambia los bloqueos que limitan tu economía.



Bienestar: Debes valorar más los aspectos comunicativos de la vida y ceder en la agresividad que muestras en el trato, que sólo te cierra las oportunidades.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te marearás con tus propios pensamientos en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades.



Amor: No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer porque la suerte estará de tu lado.



Riqueza: Obtendrás reconocimiento en tu trabajo, hay mucho contacto y colaboración con tus colegas y compañeros. Éxitos.



Bienestar: Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación sino te vas a ver bastante solo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Una importante noticia te pondrá en un estado de nerviosismo y de ansiedad. Sólo la serenidad será la herramienta más efectiva.



Amor: Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que te permitirá alcanzar un optimo status en tu relación, que continuará serena.



Riqueza: Te comienzas a desprender de cargas materiales, no te conviene embarcarte en nuevos proyectos. Éxito en los exámenes.



Bienestar: Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.



Acuario

del 21.01 al 19.02

Horóscopo de hoy: Hoy estás algo en baja, puedes dar rienda suelta al temperamento pero ten cuidado de no excederte.



Amor: Estás en condiciones de agotar todos los recursos personales para llegar a la persona que amas. No te desesperes, llegarás.



Riqueza: No te abandones al devenir de los hechos y actúa con convicción ya que es un buen período para proyectos nuevos.



Bienestar: Para superar cualquier diferencia o conflicto emocional, relájate y ocupa tu tiempo en mejorar la decoración o hacer algún arreglo en tu casa.



Piscis

del 20.02 al 20.03

Horóscopo de hoy: Las relaciones públicas son tu fuerte, en estos días ganarás más enlazando iniciativas ajenas que promoviendo las propias.



Amor: No te comprometerás en relaciones duraderas, preferirás una relación de sólo amistad. El lema es disfrutar el presente.



Riqueza: Estarás en posibilidades de mejorar tus finanzas, pero te resistirás a gastar. Mantén tu prudencia, que te llevará por buen camino.



Bienestar: No muestres inseguridad al manifestar tus afectos, la sinceridad en ciertas ocasiones es necesaria para definir el rumbo de tus sentimientos.