Hallaron la pierna calcinada de un nene en un basural Jueves, 27 de febrero de 2020 El hecho fue denunciado en el barrio Empalme Graneros, aunque en la zona no se registraron reportes de menores desaparecidos



Un macabro hallazgo sucedió este miércoles en la ciudad de Rosario cuando operarios que trabajaban con una retroexcavadora sacando residuos de un baldío que es utilizado como basural, encontraron una pierna calcinada que sería de un nene de aproximadamente cuatro años de edad.



El hecho ocurrió en el barrio Empalme Graneros, sobre la zona de Olivé y De Ángelis, un sector sobre el paso del arroyo Saladillo donde vecinos de la zona arrojan residuos a diario que suelen ser incinerados.



La pierna calcinada fue hallada ayer cerca de las 18 horas, y debido a la falta de luz en la zona el personal de la Agencia de Investigación Criminal tuvo que preservar la escena con fajas de seguridad para profundizar los peritajes hoy por la mañana, informó El Ciudadano.



El macabro hallazgo correspondería a un niño de entre tres y seis años de edad. Sin embargo, en el barrio no hay ningún pedido de paradero de menores de edad. El caso quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Luis Schiappa Pietra. Fuentes de la investigación informaron que en las primeras horas de este jueves comenzarán a remover el lugar con el objetivo de encontrar el resto del cuerpo para poder identificarlo.





“La carne estaba como roja, como prendida fuego", graficó una vecina del lugar. "No pensamos nunca ver lo que estamos viendo ahora, no tenemos luz, no tenemos cámaras” denunció en diálogo con Telenoche Rosario. “Vienen de todos lados a tirar basura, tiran bolsas, perros muertos, es una asquerosidad, es tierra de nadie”, enfatizó.



El hallazgo sucedió cuando operarios trabajaban con una retroexcavadora sacando residuos

La violencia no cesa en Rosario y se profundizó en apenas dos meses de este 2020, dejando un saldo de más de 40 muertes violentes -en su mayoría vinculadas a peleas entre bandas dedicadas al narcomenudeo- en casi 60 días. Por el avance del crimen, el principal apuntado es el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a quien se le cuestiona su idoneidad para ejercer dicho cargo en un contexto tan sensible y preocupante. En las últimas horas Sain fue cuestionado por un chiste que realizó al término de una entrevista, en la que declaró: “Vine a descansar (a Buenos Aires) porque sino allá me cagan a tiros”.



Es la segunda vez en la semana que el funcionario santafesino emite declaraciones que generaron polémica. Días atrás, al ser consultado por las más de 40 muertes registradas en Rosario, expresó que el aumento de los crímenes en los primeros meses del año “es algo bastante estacional en esta época”. “No sabemos por qué, no sabemos cuál es la razón. Nunca hubo una explicación del gobierno anterior y nosotros tampoco hemos tenido tiempo para encontrarla”, analizó cuando le preguntaron los motivos.



“La mayoría de los homicidios ocurren en los barrios donde se vende la droga que luego se consume en el centro, en los lugares donde vive la gente honesta. Las grandes organizaciones que regulaban y organizaban el negocio tienen a sus primeras y segundas líneas encarceladas y estos eventos son protagonizados por terceras o cuartas líneas que gerencian el negocio de sus antiguos jefes pero antes eran soldaditos”, graficó Sain, quien asumió junto al gobernador Omar Perotti el 10 de diciembre del año pasado tras años de gestión socialista.