Encontró al asesino de su hermana antes que la Policía y estuvo a punto de matarlo

Miércoles, 26 de febrero de 2020

Ocurrió en Misiones. El familiar de la joven asesinada participaba de los rastrillajes junto con la Policía. Se adelantó y atacó al sospechoso a escopetazos y con un arma blanca





El 18 de febrero pasado Sonia Cerpa (40) fue degollada frente a sus hijas en una chacra del paraje Laguna Azul, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Dos Hermanas, en la provincia de Misiones. Las menores, de dos y siete años, vieron como Valdir “Cuerero” Prestes Barbosa, ex pareja de su madre, la mataba y se escapaba a pie.



Barbosa, brasileño de 34 años, fue el primer apuntado por la familia de la víctima tras la declaración de la hija mayor de Cerpa, quien relató ante la Policía de Misiones que Prestes llegó a la casa, discutió con su mamá y allí sacó el cuchillo con el que la apuñaló en reiteradas ocasiones y finalmente la degolló. Prestes Barbosa no era el padre de las niñas, que lograron escapar por el monte, lugar en el se refugiaron durante varias horas hasta que fueron encontradas por su papá y otro hermano.



El femicidio ocurrió pasadas las 7 de la mañana del martes de la semana pasada, cuando Arseli (marido de Cerpa) y su hijo más grande se retiraron de la casa para ir a trabajar a la chacra. Fue allí cuando apareció el sospechoso, quien arribó al lugar con la amenaza de que la atacaría si no regresaba junto a él.



Prestes Barbosa permaneció seis días prófugo hasta que el pasado domingo fue capturado, pasadas las 16, en un rastrillaje policial del que participó para de la familia Cerpa y tuvo como protagonista al hermano de Sonia, quien lo encontró primero y comenzó a dispararle. Tras derribarlo, sacó un cuchillo y lo apuñaló en diversos lugares del cuerpo, hasta que llegaron los efectivos policiales y lograron reducirlo.



La policía local inició el rastrillaje para dar con el homicida y se pidió colaboración a la fuerza de seguridad de Brasil, ya que la localidad está en el límite con el vecino país. Fue allí cuando se sumaron vecinos, amigos y familiares de Cerpa, quienes caminaron durante varias horas la zona hasta dar con su paradero.



El sospechoso brasileño tenía pedido de captura en su país por fugarse de la Penitenciaría Montenegro, en Rio Grande Do Sul, donde cumplía una condena por estupro desde el año 2016. La noticia fue confirmada por la Unidad Regional XII de la Policía de Misiones, luego del intercambio de información con las fuerzas policiales del país vecino.



"Fue detenido por efectivos de la División infantería de Acagarua, de la Unidad Regional-XI, cuando caminaba por la ruta nacional 14, a unos 25 kilómetros de la comisaría de Dos Hermanas”, indicaron los voceros a Télam. Tras el ataque sufrido en manos del hermano de la víctima, fue trasladado al Hospital de San Pedro.



Las autoridades médicas precisaron que Prestes Barbosa arribó al nosocomio con heridas por arma blanca en la cara, región de la frente, nariz, mentón, muslo derecho con posterior, zona inguinal; herida por arma de fuego en brazo derecho orificio de entrada con fractura de humero, herida por arma de fuego con entrada y salida en cara posterior con fractura humero izquierdo, herida por arma de fuego en zona de tobillo derecho con fractura y orificio de salida en zona plantar.



El acusado quedará a cargo del juzgado de instrucción 3 de San Vicente a cargo del juez Gerardo Casco, mientras que el jefe de la Policía de Misiones, Zenón Cabrera, se encargó de su traslado. Debido a la complejidad de sus heridas, lo llevaron al Hospital de Eldorado, según indicaron las fuentes. El hermano de Cerpa, marcado como el autor de los disparos y el posterior ataque a cuchillazos, también fue detenido.



La Policía también aprehendió a un joven argentino llamado Lucas, señalado como quien trasladó al brasileño con su moto hasta la casa de la víctima. Tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo de Nuria Allou, el detenido quedó en libertad ya que “no hay pruebas de que el imputado estuvo en el lugar de los hechos", tal como indicaron desde la Justicia.