Maria Sharapova anunció su retiro del tenis profesional

Miércoles, 26 de febrero de 2020

La jugadora rusa, que llegó a ser número uno del mundo, dice adiós a los 32 años tras cosechar 36 títulos, incluidos cinco títulos de Grand Slam





La tenista rusa Maria Sharapova, ex número uno del mundo y ganadora de cinco títulos de Grand Slam, anunció su retiro del tenis profesional a los 32 años. Después de un largo tiempo sin poder regresar a su mejor nivel, luchando con las continuas lesiones, la famosa jugadora ha decidido ponerle fin a una trayectoria plagada de éxito pero también con escándalos.



Sharapova, que jugó solamente dos partidos esta temporada y perdió ambos, comunicó su decisión en una carta publicada por las revistas Vanity Fair y Vogue, en la que detalle todo sobre su decisión de alejarse del deporte. “¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido?”, se pregunta la tenista que se dio a conocer al mundo al ganar Wimbledon con 17 años (2004).



“Tras 28 años y cinco títulos del Grand Slam, estoy lista para escalar otra montaña en un terreno diferente. Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. Lo echaré de menos cada día”, escribió.





No obstante, su trayectoria quedó manchada cuando en marzo de 2016 dio positivo por meldonium en un control antidopaje en el Abierto de Australia de ese mismo año. Recibió una sanción que la mantuvo 15 meses apartada de las pistas y, pese a que trató de volver a jugar y recuperar su mejor versión, no logró reencontrarse con su brillo por las continuas lesiones.



El adiós de Sharapova es el fin de una era en el tenis femenino, donde se transformó en un emblema al cosechar 645 victorias y 36 títulos, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2012 y cinco trofeos de Grand Slams: Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014.