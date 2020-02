Corrientes fue uno de los destinos turísticos elegidos en carnaval Miércoles, 26 de febrero de 2020 Según un informe de la CAME, las ventas crecieron casi 2% a precios constantes respecto del mismo período de 2019. El buen tiempo y un dólar elevado que desalienta los viajes al exterior, los factores centrales del alza

El feriado extra large de Carnaval que está terminando dejó un balance positivo si se tiene el cuenta el contexto recesivo por el que atraviesa la Argentina. De acuerdo con el informe que realiza habitualmente la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), viajaron en esta oportunidad 3,6% más de turistas que en la misma festividad del año pasado y el desembolso, a precios constantes, fue casi 2% mayor respecto de los carnavales de 2019.



“Para el récord turístico, ayudó que el feriado tuvo buen tiempo y encontró a las familias más dispuestas a viajar dentro del país, por el encarecimiento del dólar turista”, destacó la entidad. Para los feriados de carnaval de 2019, el precio del dólar se ubicaba en los $38; un año después, el dólar “solidario” que incluye el impuesto del 30% supera los $82.



Según el informe, en el primer fin de semana largo del año, viajaron 2.280.000 personas por la Argentina, 3,6% más que el año pasado, y desembolsaron un gasto directo por $15.595 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. A ellos, se suman 3,9 millones de excursionistas que gastaron otros $2.442 millones, lo que totalizaron una inyección de $18.038 millones en las economías regionales durante el fin de semana largo de Carnaval.



Durante el fin de semana largo de Carnaval hubo 2.280.000 de turistas en la Argentina, un 3,6% más de turistas que en la misma festividad del año pasado.



El gasto directo total de los turistas creció 55,8% frente al mismo fin de semana del año pasado, y si se quita el efecto inflación, la suba fue del 1,9%. “Es un buen resultado teniendo en cuenta el contexto económico actual. Cuando se mira el gasto total (turistas + excursionistas), la suba es de 55,2% a precios corrientes y de 1,5% sin efecto inflación (precios constantes de 2019)”, precisó la CAME. Ayudó el tiempo agradable en gran parte del país y el hecho de que el tipo de cambio actual desalienta a viajar a ciudades vecinas u otros destinos externos que suelen competir en estas fechas con los circuitos locales.



“Carnaval es una convocatoria muy puertas afuera, concentrada en los festejos alrededor de comparsas, murgas, música, guerra de espumas, donde se contagia energía y los visitantes se mezclan con la población local. Es una buena fecha comercial, donde los foráneos gastan y el comercio por unos días vive al ritmo del carnaval”, agregó el informe.



La estadía media del turista fue de 3,8 días, levemente por encima del año pasado (3,7) y el desembolso promedio diario rondó los $1800 por persona, 46,3% arriba del año pasado para ese mismo fin de semana ($1200).



En cuanto a los destinos elegidos, ganaron las ciudades con tradición de carnaval, como las ubicadas en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el Litoral y el Norte argentino. También las localidades de la costa y el interior bonaerense convocaron gente de todo el país y cada año preparan mejores carnavales.



Esta performance en el rubro turístico ayuda a las economías regionales en un contexto en el que la actividad económica sigue sin arrancar. De acuerdo con el último informe de la CAME de producción de pymes industriales, si bien la baja interanual fue la menor en 20 meses -0,3%-, en la comparación mensual la actividad manufacturera se derrumbó 4,1% sin desestacionalizar. De los 11 rubros relevados, cuatro crecieron en la comparación anual, seis cayeron, y sólo uno se mantuvo sin cambios. Aún cuando el 43,9% de las empresas consultadas creció, todavía no mejora el clima de consumo en el mercado, remarcó el informe.



Las empresas con menos de 50 empleados tuvieron una caída anual de 2,4% en su producción (comparando enero 2020 versus enero 2019) y aquellas con 50 empleados o más volvieron a registrar un aumento de 1,9% anual. Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME, realizada entre 300 industrias pymes de todo el país.