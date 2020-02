El presidente tuvo que salir a aclarar y pedir disculpas por dichos sobre la dictadura

Martes, 25 de febrero de 2020

Organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado criticaron las recientes declaraciones de Alberto Fernández, las que tildaron de “negacionistas”. El presidente salió a aclarar su mensaje y pidió perdón





Una tensa e inesperada situación se dio entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y referentes de organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, luego de recientes declaraciones que realizó el mandatario frente a personal de las Fuerzas Armadas, que fueron tildadas de “negacionistas”. El presidente debió salir a aclarar sus dichos y pidió “disculpas”.



Días atrás, en un acto con las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, Alberto Fernández dijo que los actuales oficiales “son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia” y agregó que ello “amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos”.



Estas declaraciones motivaron la reacción, por ejemplo, de la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien aseguró que el jefe de Estado “no tenía ninguna necesidad de decir una cosa semejante” y consideró que “es un gesto negacionista”.



Por otra parte, la Asociación de Profesionales en Lucha emitió un comunicado expresando que “acá no hay vuelta de página ni otro punto final” y que seguirán adelante con los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.



Ante este revuelo, el presidente eligió este lunes por la tarde su cuenta oficial de Twitter para salir a hacer aclaraciones al respecto: “No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina”, publicó.



Luego describió: “Días atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FFAA habían surgido en democracia”.



“Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia”, afirmó.





Y cerró: “A lo largo de mi vida, como hombre de derecho que soy, siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los habitantes de nuestra Patria”.