Ricky Martin cantó sus últimos éxitos y un besó al presentador

Lunes, 24 de febrero de 2020

El famoso cantante puertorriqueño sorprendió al darle un “piquito” al conductor Martín Cárcamo





El Festival de Viña del Mar 2020, uno de los más importantes de Latinoamérica, quedó inaugurado el domingo pasado con la presentación de Ricky Martin. El famoso cantante puertorriqueño fue ovacionado por el público que se hizo presente en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, ubicada en la región de Valparaíso de Chile, y sorprendió a todos al darle un “piquito” a Martín Cárcamo, presentador del evento junto a María Luisa Godoy.



Ricky Martin dio inicio al festival con su nuevo sencillo “Tiburones”, de su próximo trabajo discográfico. Un tema que calificó de “romántico” y que fue muy bien recibido por el público. Luego comenzó con un repaso por sus históricos éxitos, como “Livin’ la vida loca”, “Te extraño, te olvido, te amo”, “Tal vez”, “Vuelve" y “Pégate”. Por supuesto, no se olvidó de los hits más recientes, como “La mordidita” y “Vente Pa´ca”.



De todas formas, el momento de su presentación que tuvo mayor repercusión no estuvo vinculado con la música. En las redes sociales no tardaron en multiplicarse los comentarios sobre el artista después de que besara a Cárcamo.





Todo sucedió cuando María Luisa Godoy le pidió a Ricky si ambos podían darle un beso en la mejilla “en representación de todos sus fanáticos”. Sin dudarlo, el reconocido cantante sorprendió a Cárcamo con un “piquito” y quiso hacer lo propio con ella, quien se corrió para que la besara en la mejilla.



Unos instantes después Cárcamo subió la foto del beso en su cuenta en Instagram y bromeó: “¡Un hombre que sorprende!”



En esta primera jornada, además de Ricky Martin, se presentaron Pedro Capó y Stefan Kramer. El evento se desarrollará hasta el próximo viernes y contará con artistas como Mon Laferte, Los Pimpinela, Pablo Alborán, Luciano Pereyra, Maroon 5 y Ozuna.







Incidentes en la apertura del festival



El comienzo del evento estuvo marcado por violentas protestas y choques con la policía, en el marco de las manifestaciones sociales que han sacudido Chile desde mediados de octubre.



Los organizadores del festival reforzaron las medidas de seguridad en medio de las amenazas de boicot al espectáculo. En las calles cercanas a la Quinta Vergara manifestantes quemaron tres autos particulares y rompieron ventanales del hotel O’Higgins, uno de los más antiguos y emblemáticos de la zona, donde se hospeda parte del jurado de la competencia, bailarines y trabajadores de la prensa.



Un grupo de encapuchados lanzaron piedras, rompieron los enormes ventanales del edificio y tiraron bombas molotov al interior del edificio. El hecho generó pánico entre los pasajeros y personal de hotel. Los huéspedes que se encontraban en el hall del recinto debieron evacuar el lugar.



Varias personas ingresaron al festival mostrando carteles con inscripciones en contra de Sebastián Piñera, el presidente de Chile. En diálogo con la prensa, Ricky Martin calificó como “importantes” las protestas, y dijo: “Hay que dejarle saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre que lo hagamos de manera ordenada”. Y agregó: “Que Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo, donde hace falta que se nos escuche”.



“Soy de los que exhortan a salir a las calles a exigir nuestros derechos”, aseguró. En ese sentido, pidió por un diálogo para que “ganemos todos”.



Las protestas en demanda de mejoras en salud, educación y pensiones, entre otros, han dejado más de 30 muertos y miles de heridos, además de cuantiosos daños materiales. Aunque han bajado su intensidad respecto a los primeros meses, constantes manifestaciones se realizan en Santiago y otras partes del país.