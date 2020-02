Jimena Barón habló de "Puta" y respondió a las críticas

Lunes, 24 de febrero de 2020

La cantante se refirió a las especulaciones sobre letra de la canción de la polémica y le respondió a quienes hablan de su hijo y su crianza.



Tras el lanzamiento de Puta, la canción de la polémica de Jimena Barón, las críticas recayeron sobre la letra y el video de la misma. Cansada, la cantante respondió a las especulaciones sobre el significado del tema. Además, le respondió a quienes hablaron sobre su hijo y su crianza.



Puta ya superó las dos millones de visualizaciones y los fans de Jmena están encantandos. La cantante presentó el tema en Teatro Vorterix en la Fiesta Plop y los presentes demostraron que ya se sabían el tema y cantaron junto a ella. Después de escuchar cómo vitoreaban su nombre, dijo: "Fueron unos dias difíciles, ustedes me sanaron mucho el alma".



Sin embargo, y tras la polémica que parece nunca acabar, los detractores de Jimena fueron contra la letra de la canción y, además de conjeturar sobre cuál es su significado, la tildaron de ordinaria y volvieron a criticar a Barón.



"No resiste análisis la canción, chicos, la letra es una pelotudez"



En las últimas horas, la frase "le dejo mansito el lagarto" -que forma parte de la letra- se volvió tendencia tanto por quienes minimizaron la situación y la cantaban como por quienes la destrozaron.



Luego de una lluvia de mensajes, Barón decidió salir a hablar del tema. A través de su cuenta de Instagram, lanzó: "No resiste análisis la canción, chicos, la letra es una pelotudez".



Y continuó: "Me causa gracia que me quieran ofender como diciendo 'wow, Borges'. Y no, claro que no. Analicen una canción del Flaco Spinetta, de algún poeta. Nosotros hicimos una canción para bailar, para mover el culo".



"Que es ordinaria la letra, el video... ¿no me digas? Yo Pensé que 'lo de mansito el lagarto' era poesía pura. Que el marido... ¿el marido de quién? ¿En qué momento dice? No habla de ningún marido. Es: yo así de groncha y puta tengo las mismas posibilidades que vos podés estar con el mismo chabón".



También fue cuestionada por dejar que su hijo Morrison estuviera presente en el video en vivo del lanzamiento de la canción. "Que los niños, que mi hijo, que el ejemplo. Mi hijo escucha música, tiene Spotify en su iPad. Yo controlo, intento controlar lo que escucha, así y todo escucha un montón de barbaridades que hay que explicar. Prefiero que escuche mi explicación de mi canción y que escuche Puta por mí, que para mí tiene un significado que es importante. Y todas las mamás que decidan lo mismo con sus hijos, a respetar. A respetar la manera de ser mamás de todas".



"Justamente yo no soy un ejemplo de nada por ordinaria y por un montón de cosas feas que muchos piensan. Entonces, no se hagan mala sangre. Hay un montón, un montón de artistas que pueden escuchar y que valgan la pena", sostuvo.



Además de hablar de quienes la escuchan y le comparten sus videos bailando sus temas, agregó: "Hay artistas que también me parecen una poronga y no los escucho y vale eso también. No hay drama. Yo no laburo para esa gente, laburo para los que les gusta", concluyó junto al emoji de un corazón.