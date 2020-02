Horóscopo para hoy 24 de febrero 2020 Lunes, 24 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.



Amor: Problemas con alguien de la familia. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz.



Riqueza: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse.



Bienestar: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta.



Amor: Buenos augurios para quienes se casen o se pongan de novios. Es un momento favorable para concretar compromisos futuros.



Riqueza: Sacarás adelante proyectos que se te presenten o exámenes o trabajos que tengas que entregar a corto o mediano plazo.



Bienestar: Problemas digestivos, debidos al estrés y nervios. Cuida tu alimentación. Disfruta del contacto con la naturaleza o escuchando música suave.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar.



Amor: Estás un poco frío y distante y no sabes lo que te pasa, pero los demás te notan muy raro. Necesitas salir un poco de la rutina.



Riqueza: Es un día para obtener beneficios y vencer dificultades. Si tenías una decisión demorada, es el momento de tomarla.



Bienestar: Si tenías planeado para estos días alguna inversión, será mejor que empieces a limpiar el organismo de tanta onda negativa.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.



Amor: Vas a estar romántico, sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. ¡Aprovéchalo!



Riqueza: Un feliz aporte del sexo opuesto podría inducir acertadamente a la compra de propiedades o automotores. Préstale atención.



Bienestar: Es tiempo de dejar el desorden y las ideas confusas y pasar a un orden signado por las mejores realizaciones.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estás en condiciones de elegir y decir NO sin culpa, tendrás una visión amplia y posibilidades de expandir tus horizontes.



Amor: Preocúpate por estabilizarte, favorecerá tus relaciones. Si estás soltero, posibilidades de empezar una relación estable.



Riqueza: Los acontecimientos avanzan con rapidez y serán normales los cambios, que prosperes y que los asuntos sean beneficiosos.



Bienestar: Situaciones de ansiedad. Te conviene practicar un ejercicio físico moderado o algún deporte, será suficiente para disfrutar de la vida otra vez.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Aparecerán serias desavenencias con el núcleo familiar, intenta conciliar estos aspectos hostiles con tu natural seducción.



Amor: Si tu pareja huye del compromiso, hazla reaccionar. Espera unos días para fijar fecha de matrimonio, nada de ansiedad.



Riqueza: Tal vez llegue un aumento de sueldo o se presente una buena ocasión. Muy activo en las actividades vinculadas a la profesión.



Bienestar: Recurre a tu necesidad de saber para conocer lo que es correcto y justo, y aplicarlo sabiamente. No te dejes llevar por impulsos. Cautela.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de educación. Tu entorno valorará tu esfuerzo.



Amor: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia.



Riqueza: Alcanzarás una meta excepcional a nivel profesional. La industria, la ciencia y la producción están al servicio de tus ideas.



Bienestar: Remodelarás la casa, tendrás dinero para dedicarte a tus antojos y embellecer tu vestuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu sonrisa.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Buscarás eliminar las causas que te limitan la libertad de expresión. Te molestará sobremanera la vida rutinaria que llevas.



Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas y amorosas, es una etapa muy prometedora en lo que se refiere al amor.



Riqueza: Recibirás una nueva propuesta de trabajo que te parecerá muy ventajosa desde el punto de vista económico. Evalúala bien.



Bienestar: Si alguien representa una competencia, no te alejes, recuerda que a los enemigos hay que tenerlos más cerca para conocer las armas que poseen.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No debes tratar de iniciar cosas importantes porque con el tiempo surgirán defectos, fracasos, resentimientos y hasta tragedias.



Amor: Envía las señales adecuadas para iniciar un romance, una conversación interesante puede ser el impulso necesario y suficiente.



Riqueza: Un día óptimo para invertir y hacer transacciones económicas, no desperdicies las oportunidades que se te presentan.



Bienestar: Evalúa tus posibles estrategias, piensa que no hay enemigos pequeños. Utiliza tu imaginación e invierte tiempo en sortear obstáculos mentales.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Encontrar el lugar justo dónde ubicarnos y poder movernos con libertad es tan importante como la vida misma. Tómalo como una meta.



Amor: La armonía de los astros guiará los pasos hacia el romance, las reconciliaciones y la realización de sueños y deseos.



Riqueza: La cordialidad será una herramienta eficaz ante cualquier disputa o enfrentamiento con socios, colegas, jefes o empleados.



Bienestar: Trata de dar prioridad a tu vida anímica, afectiva y amistosa, y que los problemas no te impidan generar un entorno ameno y agradable a tu alrededor.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.



Amor: Con tacto exquisito resolverás algunas situaciones de pareja que requieren rápida solución. Es buen momento para hacer cambios.



Riqueza: Tienes gran autoestima. No te va un trabajo lento ni rutinario porque eres amante de los desafíos, enérgico y poco complicado.



Bienestar: Deberás hacer frente al desaliento y la angustia, te beneficiarán los masajes terapéuticos y el contacto con la naturaleza.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Dispuesto a pasar un día excelente aunque de a ratos te sientas agobiado por el trabajo y las responsabilidades.



Amor: Interferencias de terceros que molestan. No dejes que extraños a la pareja se metan y opinen de la relación. Cuídate.



Riqueza: Cuida tu dinero porque últimamente has gastado mucho, tienes que organizarte para que te alcance para cubrir tus gastos fijos.



Bienestar: Todo seguirá su curso de manera sencilla, sin altibajos. En el día de hoy te sientes especialmente preparado. Satisface tu curiosidad.