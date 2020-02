Boca le ganó a Godoy Cruz y sigue soñando con el título

Lunes, 24 de febrero de 2020

El Xenize se impuso por 3 a 0 con dos goles de Salvio y otro de Tevez.





Boca, con un gol de la figura del encuentro Carlos Tevez y dos de Eduardo Salvio, venció esta noche en forma justa por 3 a 0 a Godoy Cruz, por la 21ra. fecha de la Superliga, y a dos fechas del final no le pierde pisada a River en la lucha por el campeonato.



El partido se jugó en el estadio Alberto J. Armando, en el barrio porteño de La Boca, y fue arbitrado por Nicolás Lamolina, quien expulsó en el visitante con roja directa a Marcelo Herrera (25m.St).



En la primera parte, los locales fueron muy superiores ante un adversario que armó dos líneas de cuatro y dejó al uruguayo Santiago 'Morro' García como una suerte de ?llanero solitario? en la ofensiva.

A los dirigidos por Miguel Russo solamente les faltó mayor precisión en la definición para haber tenido una mayor diferencia.

Tevez recibió en el borde del área grande un pase rápido de Guillermo ?Pol? Fernández y sacó un derechazo que venció la floja resistencia de Rodrigo Rey, para abrir el marcador (19m.).



PUBLICIDAD

Al buen trabajo del colombiano Sebastián Villa, que desbordó permanentemente y creó dos situaciones claras, se le sumó la actualidad de Tevez, movedizo y goleador, más la buena tarea de Jorman Campuzano y Fernández en el medio, que fueron demasiado para un rival que mostró el porqué está en la última posición en la Superliga.

En la segunda mitad, el rendimiento de Boca fue de mayor a menor. Lo mejor estuvo en la etapa inicial y lo más flojo en el complemento, donde dejó ?agrandar? a un rival que mostró muy poco y que -sin embargo- tuvo dos situaciones para igualar.



Sobre el final una gran definición de Salvio, con un zurdazo desde la izquierda al primer palo, le dio tranquilidad ante un oponente que ya no inquietaba y que encima sufría la justa expulsión de Herrera.



El propio ex jugador de Lanús cerró el marcador, tras encontrar un rebote en el punto del penal y definir con la ayuda de un desvío en Alanís que descolocó a Rey (42m.)



La contundencia que le faltó a Boca cuando jugó mejor la consiguió al final del partido, para asegurar una victoria justa, pero con una diferencia demasiado holgada.