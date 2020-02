Corrientes tiene 67 casos confirmados de dengue

Sábado, 22 de febrero de 2020

En el marco del Plan Provincial de Lucha contra el dengue, el Gobierno de Corrientes, a través del ministerio de Salud Pública, lleva adelante una fuerte campaña de prevención y control vectorial casa por casa, actividad que incluye fumigación, eliminación, tratamiento o neutralización de criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.







En este sentido, encabezados por la directora General de Epidemiología de la cartera de Salud, Angelina Bobadilla, 8 brigadas de bloqueo y control vectorial desplegaron en la mañana de hoy un intenso trabajo en diferentes barrios de la capital correntina. Los equipos se concentraron y partieron desde uno de los playones ubicados en el Hospital Angela Iglesia de Llano.



Se trata de una fuerte estrategia de trabajo en terreno y en contacto con la comunidad y los vecinos. Los equipos técnicos lo integran fumigadores capacitados en el manejo de los productos químicos. Además de la prevención se hacen tareas de control vectorial, para ingresar en las zonas y bloquear el vector.



Además, son acompañados por agentes sanitarios que toman contacto directo con la comunidad, concientizándolos en las normas de prevención. Se efectúa control focal con los vecinos, observando junto a ellos los posibles criaderos del mosquito transmisor, a fin de eliminarlos.



La directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla comentó que “estamos preparados, intensificando las tareas de control y prevención, con equipos que están dispuestos en Capital y en toda la provincia”. “El trabajo es diario para eliminar al mosquito adulto transmisor del dengue que está entre nosotros y pedimos a los vecinos que eliminen los criaderos para que efectivamente no se registren más casos”, manifestó Bobadilla.



En tanto, al informar sobre la cantidad de casos que se registran en la provincia, la funcionaria de la cartera sanitaria señaló que son 67 en total, siendo el 35% de los mismos de carácter autóctono. Sobre el estado de salud de los infectados, señaló que se encuentran evolucionando favorablemente y se les hace un seguimiento constante como amerita la patología.



“Más allá de los números, que preocupan, la situación en Corrientes está controlada. Reforzamos el trabajo de acción directa con brigadas en diferentes barrios”, expresó.



Al proseguir con sus conceptos, Bobadilla aseguró que no hay un brote concentrado en un determinado barrio, por lo que es necesario realizar un blindaje en cada uno de ellos.



La profesional médica indicó además que al haberse registrado un caso de muerte por dengue en Argentina, las estrategias deben ser continuas y fuertes. “Cada uno debe asumir su rol en el combate contra el dengue. El estado debes suministrar todos los equipos técnicos e insumos que se necesitan y la población colaboran con la limpieza, higiene en el día a día”, dijo al respecto.



“Trabajamos como lo exige la situación epidemiológica. Hay que dispersar el control y seguimiento por los diferentes barrios. Hoy se sale con más brigadas, pero venimos trabajando desde el primer día. Esto es diario, la diferencia es la cantidad de equipos”, concluyó.



Situación Epidemiológica de la Provincia al 21 de febrero



Desde la Dirección General de Epidemiología de la Provincia informaron que en Corrientes, en lo que va del período de verano 2019-2020, desde el Laboratorio Central de la Provincia se han monitoreado 733 muestras de síndrome febril inespecífico. De las cuales 67 dieron positivo para Dengue: en Capital 53, en Itá Ibaté 1, Santo Tomé 1, Saladas 2, Empedrado 2, Itatí 3, Curuzú Cuatiá 1, Ituzaingó 1, Paso de la Patria 1, Riachuelo 1, Virasoro 1.



De los casos, 21 fueron identificados con el serotipo DEN4 que se corresponde desde el punto de vista epidemiológico con el mismo serotipo que se identificó en países limítrofes como Paraguay; en 16 casos se identificó el serotipo DEN1 correspondiéndose con el virus circulante en la provincia de Misiones y 30 casos se encuentra pendiente la genotipificación.



De los 53 casos registrados en Corrientes Capital, 20 tienen antecedentes de viaje a Paraguay; 6 de Misiones (Puerto Iguazú: 5, El Dorado: 1); 1 sin determinar foco aún (Mar del Plata / Chaco); 2 de Formosa; 20 son autóctonos y 4 se encuentran en investigación.



De los casos registrados en el interior de la provincia, todos tienen antecedente de viaje, excepto el notificado en Santo Tomé, el cual a la fecha se encuentra en investigación.



Dengue



Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras. Presenta tres fases: febril; critica (donde se pueden presentar las mayores complicaciones) y recuperación.



El modo de transmisión es por la picadura de mosquitos urbanos infectantes, principalmente aedes aegypti.



Acciones de prevención

La población de Corrientes por el antecedente de haber tenido dengue en ciclos epidémicos anteriores, puede desarrollar formas graves al introducirse otro serotipo de Dengue, por ello se insiste en las acciones de prevención.



Es necesario prevenir desarrollando un plan de respuesta para limitar el probable brote y la morbimortalidad de la población.



Las medidas preventivas se centran en la educación a la población sobre el modo de transmisión, la protección individual con repelentes la eliminación de criaderos.



Todos podemos prevenir los criaderos de mosquitos:



Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).



Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).



Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.



Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.



Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.



Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.



Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.



Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.



Evitar en la medida de lo posible, exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito.



Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.



Utilizar espirales o tabletas repelentes.



Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar que permitan una correcta ventilación.



Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. Se recomienda leer las etiquetas de los productos.



Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar con urgencia el médico.



No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables ya que favorecen las hemorragias.