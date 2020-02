Una camioneta destuyó dos casas y casi provocó una tragedia Viernes, 21 de febrero de 2020 El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana de hoy y por poco no provocó muertes. El conductor se dio a la fuga.



Una camioneta fuera de control destruyó dos humildes casas del barrio La Olla de la ciudad de Corrientes. El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana de este viernes y casi provocó una tragedia.



Según informaron fuentes policiales, la camioneta transitaba por la zona de Cartagena y Medrano y por circunstancias que se investigan el conductor perdió el control. Terminó chocando a un automóvil a alta velocidad y ese rodado impactó contra el muro de dos casas derribándolos.



Según dijo una mujer que vive en una de las viviendas afectadas a Radio Sudamericana por pocos minutos no ocurrió una verdadera tragedia. Sucede que el muro chocado corresponde al de dos habitaciones en la que duermen varias personas pero afortunadamente todos ya se habían levantado y no estaban allí al momento del choque.



Ante la misma emisora un vecino que fue testigo del episodio aseguró que quiso detener a la camioneta que había generado el siniestro. Sin embargo tanto el conductor como el acompañante se fugaron.



Personal policial de la Comisaría Octava se encuentra investigando el hecho y buscando intensamente a los responsables.