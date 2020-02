Confirmaron la primera muerte por sarampión en Argentina desde 1998 Viernes, 21 de febrero de 2020 La mujer era de La Matanza y estaba internada en la Ciudad de Buenos Aires. Además, un hombre murió de dengue, algo que no pasaba desde 2016.



Una doble alarma se encendió este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer murió por sarampión -es la primera muerte desde 1998- y un hombre falleció por dengue, lo que no pasaba desde 2016.



Desde el área de salud porteña aclararon que no son casos autóctonos, sino que son importados, ya que ambos pacientes no vivían en la Ciudad. También especificaron que "se viene trabajando todo el año con distintas actividades" para evitar que haya mayores contagios.



La muerte por sarampión se trata de una mujer de 50 años de La Matanza, que estaba internada en el Cemic; mientras que el caso por dengue es un hombre de 73 años que era de Avellaneda y estaba siendo atendido en el Hospital Italiano.







Con respecto al sarampión, la preocupación proviene por la cantidad de años que hacía que no ocurría algo así en nuestro país -22-, y porque se trata de una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona. Sin embargo, hace dos años que hay un brote con 126 casos confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación desde agosto.



Sobre este tema, el ministro de Salud, Ginés González García, declaró esta semana que "se está trabajando intensamente tratando de bloquear, revacunando. En algunos casos, casa por casa hacemos la estrategia y estamos en alerta máxima".







En cuanto al dengue se están llevando a cabo campañas de prevención, ya que hay una gran cantidad de casos confirmados en varios puntos del país. Hasta ahora son 25 en Santa Fe, cinco en Mendoza, 77 en Salta, uno en San Luis, 75 en Misiones, 30 en Entre Ríos, trece en Jujuy, 53 en Córdoba, 106 en Formosa y 35 en Corrientes.