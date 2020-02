Apedreó un kiosco porque no le fiaron Jueves, 20 de febrero de 2020 El hecho delictivo se registró días atrás y el video se viralizó en las últimas horas. La agresora rompió varias botellas de vino.



Días atrás se produjo un ataque a un kiosco ubicado por la avenida Independencia en la esquina con Saavedra del barrio Santa Teresita. Según trascendió, una mujer arrojó una piedra rompiendo varias botellas de vinos porque no quisieron fiarle.



El trabajador que atendía el local filmó la agresión y el video se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. Aseguran que es una persona que ya tuvo problemas con otros comercios.



En diálogo con Radio Sudamericana, el kiosquero comentó que la agresora pidió productos fiados. Ante la negativa realizó amenazas que luego se transformaron en el ataque filmado.



Según se observa en la filmación tras anunciar lo que iba a hacer caminó pocos metros para tomar una piedra y la arrojó contra el estante de vinos. Varias botellas se rompieron.



“Se enojó varias veces porque no queríamos entregarle la mercadería sin pagar pero nunca llegó a este nivel de violencia”, comentó quien atendía el comercio ante dicha emisora. “Siempre tuvimos inconvenientes con esta persona", agregó.