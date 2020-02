Empresa líder de alquiler de autos brindará sus servicios en Corrientes

En la Provincia de Corrientes el turismo se muestra como política de estado y en este marco las autoridades del aeropuerto internacional Piragine Niveyro confirmaron que mañana viernes 21, a las 10 horas se inaugurará un novedoso local comercial de alquileres de automóviles.



Se trata de la firma Wonder Argentina, empresa líder de alquiler de vehículos de todas las gamas y distintas categorías en el país.



En tal sentido, desde el Gobierno provincial expresaron su satisfacción por la apuesta de una nueva empresa nacional que vuelve a apostar en Corrientes para seguir generando más infraestructura turística. El acto contará con la presencia del ministro de Turismo Sebastián Slobayen, el intendente del aeropuerto Dr. Piragine Niveyro Martín Romero y representantes de la empresa Wonder Rent a Car Argentina, entre otros. “Wonder Rent a Car es una empresa que adopta y se adapta al lugar y su entorno de acuerdo a su geografía y orografía. Es una empresa que nació en una de las siete maravillas del mundo “Cataratas del Iguazú”, única por su estilo en el país”, expresaron desde la firma.



La empresa presta servicios en los aeropuertos más turísticos del país y desde este fin de semana contará con un local exclusivo en el aeropuerto local donde brindará atención a turistas y nuevos clientes. Cabe destacar que Corrientes recibe durante todo el año a visitantes de toda la Argentina y turistas extranjeros que llegan atraídos por la diversidad de sus atractivos turísticos como: la Laguna de Iberá, los carnavales, los destinos de playa y pesca, los parque nacionales y provinciales que ofrecen las bondades de la fauna y la flora del lugar, entre tantos otros lugares de la geografía provincial.



“Trabajamos con clientes de distintos lugares del mundo y queremos que los turistas extranjeros conozcan estas maravillas. En las áreas existentes de pesca y en algunas nuevas propuestas como la pesca con mosca, tenemos clientes extranjeros que gustan de este estilo. En la zona de Goya los patos son unos de los atractivos muy importante”, expresaron desde la empresa Wonder.



“Creemos que vamos a sumar bastante y apoyar en la gestión turística a nivel internacional con el Ministerio de Turismo”, agregaron.