En junio habrá aumento de tarifas “para los sectores que lo puedan soportar”

Jueves, 20 de febrero de 2020

El jefe de Gabinete explicó que están definiendo el nuevo cuadro tarifario que sostendrá “la política de la tarifa social”.





Tal como había anticipado días atrás el ministro Matías Kulfas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero​, confirmó este jueves que "probablemente" en junio haya aumento en las tarifas de los servicios públicos, pero aseguró que será "para los sectores que lo puedan soportar".





El funcionario explicó que el Gobierno no impuso un congelamiento en el precio de los servicios sino que suspendió los aumentos entre diciembre y junio para "elaborar un nuevo cuadro tarifario" que, afirmó, "seguirá sosteniendo fuertemente la tarifa social y esta lógica que estamos imprimiendo que son las prioridades que los argentinos y las argentinas votaron mayoritariamente en octubre".





Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos

"Probablemente sí, pero en los sectores que los pueden soportar. Nosotros hemos cambiado las prioridades de la gestión", respondió Cafiero al ser consultado en radio Metro sobre si en junio habría un incremento en las tarifas de los servicios públicos.



El lunes, Kulfas reveló que en las reuniones mantenidas con la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en Buenos Aires les adelantó que "no habrá un congelamiento permanente" de las tarifas de los servicios públicos y afirmó que la revisión de los cuadros tarifarios se hará para llevarlas a valores "razonables y accesibles", con el objetivo de controlar la inflación.



"Le señalamos nuestra visión. Explicamos que en el momento de mayor complicación la idea es generar un mecanismo de revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas", explicó.



Cafiero, además, se refirió a la misión del Fondo en Buenos Aires y dijo estar "conforme" con el resultado de esa visita.



"Se despejaron algunas dudas que veníamos planteando hace tiempo. El espacio venía cuestionando este ciclo de endeudamiento del gobierno de Macri y para nosotros era importante que se nos reconozca que decíamos la verdad y que lo que decíamos no era un simple acto electoralista", manifestó. Y agregó: "Las entrevistas que mantuvieron fueron, no sólo con áreas financieras, sino tambien con autoridades de áreas sociales, de salud pública y fueron entendiendo la magnitud del problema".



En ese sentido aseguró que "siempre es importante la visión del FMI" para poder negociar con los bonistas y dijo que el resultado de esa misión "genera un espacio mucho más holgado en la negociación".



A su vez, el jefe de Gabinete criticó la fórmula que la anterior administración utilizó con los jubilados porque "no repartía los beneficios cuando Argentina crecía, solamente se indexaba a la economía y perseguía atrás de la inflación".



"La nueva fórmula se va a saber en junio, cuando la tengamos resuelta y a partir de ahí empezaremos a hacer los cálculos y desembolsos. Nosotros suspendimos la fórmula anterior, dimos aumento de suma fija y si revisás todas las erogaciones, termina siendo neutra. La suspendimos para aplicar una política de redistribución del 75%. Con los bonos y los aumentos, esas jubilaciones subieron alrededor del 18%", explicó en referencia a los haberes más bajos.



Con respecto a los que tienen una jubilación de alrededor de 20 mil pesos, admitió: "Nos hubiera encantado hacer otra política con ellos, pero les estamos dando medicamentos gratis, tenemos varios subsidios y estamos sacando el programa Remediar".