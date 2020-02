Horóscopo para hoy 20 de febrero 2020 Jueves, 20 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu popularidad aumentará a partir de hoy, aunque claro, esto no quiere decir que vas a conseguir todo lo que deseas.



Amor: Nuevos eventos te ayudarán a darte cuenta que alguien necesita ser descartado para que tu relación sea más saludable.



Riqueza: Toda tu energía y tu atención estarán al servicio de un objetivo financiero concreto. Ve con cuidado, porque hay riesgos de perderlo todo.



Bienestar: No permitas que otros tomen decisiones por ti, es tu vida, no lo olvides. Sé firme y piensa que tú eres la persona más importante en este mundo.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu vida social está favorecida hoy. Te sentirás alegre, con deseos de compartir y de hacer felices a los demás.



Amor: Arregla cualquier diferencia que tengas con tu pareja, busca un acercamiento aunque la culpa sea tuya. No sufras por tonteras.



Riqueza: Posible cambio de tendencia u orientación profesional, que puede materializarse en un importante éxito económico y personal.



Bienestar: Si tu intuición te indica que no debes ir hoy a tal o cual lugar, hazle caso y te evitarás un mal rato. Lo importante es cuidarte.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto.



Amor: Tendrás algunos encuentros ocasionales que tomarán rápidamente un giro romántico y derivarán en amistades amorosas.



Riqueza: Te harán nuevas ofertas laborales, pero deberás analizarlas concienzudamente antes de tomar una decisión, aunque te presionen.



Bienestar: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tienes la habilidad necesaria para tratar problemas del hogar. Tu presencia se sentirá como un aire de cambio con mucha energía.



Amor: Te agobiará la rutina y las demandas emocionales de tu pareja. Tendrás que hacerte cargo de algunas tareas que te fastidian.



Riqueza: Aunque ciertos planes de dinero pueden retrasarse, el proyecto general va bien y los resultados te sorprenderán agradablemente.



Bienestar: Cuando tengas algún tiempo libre, aprovéchalo para tus proyectos de carrera. Pueden presentarse algunas oportunidades para salir adelante.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hay oportunidad para nuevos descubrimientos y aperturas que pueden cambiar tu orientación profesional, pero te toca buscarlas.



Amor: Te das cuenta que no es necesario amargarte por cosas sin sentido. Hoy compartirás gratos momentos con tu pareja.



Riqueza: Alguien utilizará tácticas sutiles para tratar de que abandones tu prudencia y obligarte a tomar una decisión errónea en finanzas.



Bienestar: Las fiestas tradicionales traen excesos que te dejarán cansado y pesado. El deporte o las actividades al aire libre son esenciales para tu bienestar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Su salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión.



Amor: La comunicación ha resultado difícil o casi nula en tu pareja. No dejes que esa disputa alcance importancia a mayor escala.



Riqueza: Gracias a tu convicción, irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas.



Bienestar: Le puedes pedir un consejo a diez personas diferentes y tener diez opiniones distintas, pero la que sólo cuenta es la tuya. Escúchate.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Recuperarás fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan. Tendrás cambios importantes que requerirán toda tu atención.



Amor: Tu pareja te dará confianza y energía. La consigna es apostar al milagro de compartir y resolver pronto las diferencias.



Riqueza: Las cuestiones de dinero te provocan cierta ansiedad. Harás bien en consultar a expertos y pedir un préstamo.



Bienestar: Le prestas demasiada atención a lo que la gente espera de ti, cuando debieras concentrarte en lo que sientes y en lo que eres capaz de hacer.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás esmerarte a la hora de decir una verdad dolorosa, hazlo con dulzura. Tendrás ganas de hacer cambios, pero habrá limitaciones.



Amor: Nostalgia por amores del pasado. También puede haber un reencuentro con una relación anterior. Idealizaciones románticas.



Riqueza: Hoy cuentas con todo lo necesario para tener éxito, depende de tus propias fuerzas y capacidades y no de la ayuda exterior.



Bienestar: Si decides adoptar una actitud positiva, cualquiera que esta sea, superarás todos los obstáculos y las influencias negativas que te acechen. Sonríe.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido.



Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras.



Riqueza: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades.



Bienestar: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas.



Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos.



Riqueza: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres.



Bienestar: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar.



Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Sólo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas.



Riqueza: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo.



Bienestar: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote.



Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas.



Riqueza: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo.



Bienestar: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver sólo en lado negativo y pesimista de las cosas.