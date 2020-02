Darán dos años más de plazo para pagar los créditos Anses

Jueves, 20 de febrero de 2020

Se sumarán 24 cuotas adicionales a todos los préstamos otorgados antes de fin de año para que el pago mensual sea menor.





La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) extenderá el plazo de todos los créditos entregados por la gestión anterior y dará 24 cuotas más para pagar la deuda, indicaron en el ente previsional.



La medida será compulsiva, sin excepción, y tendrá como efecto un achatamiento en la cuota que pagan, mes a mes, casi 4,5 millones de jubilados, pensionados y titulares de AUH y asignaciones familiares.



El 23 de diciembre último, la Anses anunció una rebaja de hasta 12 puntos en la tasa de interés de los créditos Anses y dio tres meses de “gracia” (enero, febrero y marzo) durante los cuales no descontó la cuota de los haberes. Las cuotas de esos tres meses se prorratearán a lo largo del crédito.



A partir de abril, la nueva cuota se calculará con las tasas más bajas y no con las originales. Según los ejemplos que dio el ente previsional, un préstamo de $16.500 gestionado por un titular de AUH pasó de una cuota mensual de 823 pesos a una de $649, mientras que un crédito de $50.000 a jubilados tubo una rebaja de $3100 a $1990 mensuales. A eso se le sumará la extensión en el plazo de devolución.



La tasa de los préstamos a titulares de AUH (quienes más se endeudaron con la Anses) y asignaciones familiares cayeron de 48 a 36 por ciento. Había, hasta fines de diciembre, 1,9 millones de familias con este financiamiento. Las familias pueden obtener hasta $12.000 por AUH, a devolver en plazos de 24 o 36 meses.



Así, una familia a la que le quedaban 12 cuotas para saldar la deuda, tendrá a partir de abril 36 pagos por delante, pero más bajos.



Los jubilados y pensionados pudieron acceder a créditos de hasta $200.000 a devolver en hasta 60 cuotas, en función de los ingresos de cada uno. Las tasas bajaron del 42% al 31,5% anual.



Nuevos créditos



Desde el 10 de diciembre a esta parte, la entidad que dirige Alejandro Vanoli entregó 279.000 nuevos créditos Anses, por un monto total de 8200 millones de pesos, según datos oficiales. El ritmo de entrega de préstamos cayó considerablemente, en buena medida porque las familias ya venían endeudadas. Como referencia, cuando el gobierno de Mauricio Macri relanzó los créditos, en abril de 2019, entregó 700.000 préstamos en 10 días. A fin de año, el ente previsional llevaba repartidos casi $150.000 millones.



Los titulares de AUH, que, como publicó TN.com.ar, es el segmento de la población más endeudado con la Anses, sacaron 143.570 préstamos. Los jubilados, 54.926 créditos. Los titulares de asignaciones familiares gestionaron 46.816 financiaciones y los de pensiones no contributivas, 33.709.



El monto promedio de los créditos a AUH fue de 10.227, apenas superior a los que gestionaron trabajadores que perciben asignaciones familiares ($11.804). Los jubilados, en promedio, obtuvieron $77.605 y los pensionados, $56.510.



Si bien el 40,3% de los préstamos fue a habitantes de la provincia de Buenos Aires, se nota mayores grados de participación en las provincias con índices de pobreza más altos. Así, por ejemplo, el 3% de los préstamos fue a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Chaco se llevó el 3,5%, Corrientes el 2,8% y misiones, el 3,3%-. Córdoba y en Santa Fe representaron el 8% y el 7,9% de los préstamos, respectivamente.