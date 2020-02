El FMI afirma que la deuda no es sostenible y pide una quita a los acreedores privados Jueves, 20 de febrero de 2020 Es la conclusión de la misión del Fondo que está en Buenos Aires. Es el mensaje que esperaba el Gobierno para poder negociar con los acreedores privados.



La misión del Fondo Monetario Internacional que acaba de terminar su visita a Buenos Aires aseguró que la situación de la deuda pública argentina ya "no es sostenible" y les pidió a los acreedores privados que hagan "una contribución apreciable" en el proceso de renegociación de la deuda que está encarando el Gobierno.



Esas son las dos principales conclusiones del informe que hizo el equipo del FMI que se reunió en los últimos días en varias oportunidades con el ministro de Economía, Martín Guzmán​, y otros funcionarios del Gobierno.



El tono del informe presentado este miércoles está muy cerca de lo que esperaba el Gobierno, porque deja en claro la necesidad de reestructurar la deuda, que es justamente lo que viene diciendo el presidente Alberto Fernández desde antes de asumir su cargo, a fines del año pasado. "Se requiere una operación de deuda", dice el texto que escribió el equipo del FMI dirigido por Julie Kosack, subdirectora del departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de Misión para Argentina.



En el comunicado, el Fondo dice que "sobre la base del análisis de sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible".



El organismo cita su propio informe de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By de mediados del año pasado. Allí, había considerado que la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, "pero no con una alta probabilidad". Ahora, dice el Fondo, esos riesgos "se han materializado".



En otro tramo, el FMI dice que, por la nueva situación, "se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad". "El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda", agrega el comunicado.



En el texto también se informa que esta semana, Guzmán se reunirá con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva​, en la asamblea de ministros de Economía y jefes de bancos centrales del G-20 que se hará en Riad.