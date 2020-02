Horóscopo para hoy 19 de febrero 2020 Miércoles, 19 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu salud puede darte alguna preocupación por los excesos pasados. Cuídala porque eso te puede cambiar la vida.



Amor: Tal vez descubras que sientes algo más por un colega de tu trabajo. Para tu sorpresa, te ayudarán algunos íntimos a acercarte.



Riqueza: Estás listo para hacer un alto e intentar una nueva profesión. No tengas miedo, eres capaz y tienes futuro en ese nuevo campo.



Bienestar: Has una pausa de tu rutina habitual, olvida tus preocupaciones y disfruta de algún momento agradable en tu hogar. No hay ni una nube en el horizonte.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tendrás la posibilidad de disfrutar de esta noche y relajarte junto a queridas amistades. Actuarás con lealtad y te lo agradecerán.



Amor: La atracción física reina en tus relaciones amorosas. Sentimental, prioriza las emociones, el deseo te une ahora a tu pareja.



Riqueza: Está contraindicado dar tus primeros pasos en la independencia laboral. Espera un poco y harás un buen papel como líder.



Bienestar: Cuidado con el abuso de medicamentos y la imprudencia que hace temer malos augurios. Deberás estar atento ya que estás propenso a sufrir accidentes.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo.



Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso.



Riqueza: Aunque tengas un cargo jerárquico te conviene ceder a los reclamos de quienes trabajan a tu lado. Procede con cuidado.



Bienestar: Eres emprendedor, dinámico, de iniciativa. Enfócate en tus objetivos y compensa tu impaciencia y falta de persistencia con un alto nivel de energía.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.



Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones.



Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo.



Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Cierto desequilibrio físico se hace sentir hoy, tu sistema paga el precio de la sobrecarga de trabajo o de emociones.



Amor: Ciclo de grandes decisiones sobre el futuro afectivo. Asume una actitud calma y comprensiva, sólo así podrás tener felicidad.



Riqueza: En lo económico, tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero.



Bienestar: Si te sientes en baja o con falta de energía, tienes que vigilar la dieta. Trata de comer alimentos energizantes y asegúrate dormir lo suficiente.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tienes que atar cabos en el hogar. No dejes las cosas sueltas ni esperes que los demás te resuelvan los problemas.



Amor: Afectividad apasionada y convincente, deja de lado el orgullo y la obstinación si quieres ser feliz y vivir con tranquilidad.



Riqueza: Tu situación económica tiende al cambio. Vas a tener que fijarte en todo lo que ocurra a tu alrededor y estar con los sentidos alerta.



Bienestar: Hoy se trata de confianza. Cuanta más seguridad aparentes, más creerá la gente que sabes lo que estás haciendo. No temas aparentar.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hoy recibirás la oportunidad de hacer un viaje por aire, quizás a cargo de otra persona. Podría ser de negocios o educativo.



Amor: Las cuestiones sentimentales giran alrededor de un viejo amor y, tras varios meses de silencio y distancia, la verdad se aproxima.



Riqueza: Hay una luz que favorece tus finanzas. Puedes quedarte tranquilo de que el dinero que lograste acumular con esfuerzo, estará protegido.



Bienestar: Es buena época para cultivar esas actividades que has dejado de lado. Un buen libro y buena música te darán cierto equilibrio.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar.



Amor: En la intimidad, las diferencias contribuyen a una relación atrevida y apasionada. Encuentran sentido común y seguridad.



Riqueza: Tienes buen olfato para los números de suerte. Utilízalo para los juegos de azar, pero que esto no se haga costumbre.



Bienestar: Los inconvenientes que se presentan te llevan a bajar los brazos. Tu fuerza y temperamento te guiarán hacia la salida más correcta.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Lo mejor por el momento será que tomes las cosas con tranquilidad. Mañana será otro día y tu suerte cambiará.



Amor: Hubo una ruptura en tu enfoque romántico y, de ahora en adelante, no volverás a cometer los mismos errores en el amor.



Riqueza: Tenderás a exagerar tus emociones y harás que tus compañeros de trabajo estén pendientes de tu persona y de tu rendimiento.



Bienestar: Mientras estés seguro de lo que sientes, te puedes proteger del dolor. Tu integridad y honestidad son valores que hay que preservar a toda costa.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Estarás en guardia, con mil dificultades. Ya llegará el tiempo de la armonía. Olvídate del asunto, no solucionarás nada.



Amor: Si sigues pendiente de un ex amor es momento de decir basta y seguir tu vida. Deja de mirar hacia atrás, ve hacia adelante.



Riqueza: Sobre tus ambiciones a largo plazo, ten fe en ti mismo. Eso te ayudará a alcanzar tus metas a la larga.



Bienestar: A lo mejor piensas que los amigos no son leales. Quizás no quieren poner todos los huevos en una sola canasta y sería bueno que hicieras lo propio.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Dentro de poco lograrás una meta. Una vez que halles lo que buscas, tendrás un nuevo obstáculo que vencer.



Amor: Tendrás que cuidar muy bien qué palabras usas para comunicarte ya que ambos están muy susceptibles. Habla con el corazón.



Riqueza: No ignores una propuesta interesante sobre arreglos financieros. Se trata de una oferta seria que te puede traer beneficios.



Bienestar: Aprovecha las oportunidades sociales hoy, muéstrate en tu mejor forma. No te pases de la línea o tropezarás con restricciones.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy te sentirás algo tímido o te faltarán las palabras, te puedes mostrar algo oxidado en tus contactos con la gente.



Amor: Quizá no te expresas debidamente cuando tienes criterios diferentes a los demás. Eso no favorece las relaciones sentimentales.



Riqueza: Estás bajo la influencia de personas manipuladoras, que tratarán de hacerte creer algo que no te conviene en asuntos financieros.



Bienestar: En tu entorno, no busques más problemas de los que puedan surgir. Así que, aprende a controlar esos impulsos de mal humor que te dan de vez en cuando.