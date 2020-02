Roberto Pettinato, polémico tras las denuncias por acoso

Martes, 18 de febrero de 2020

La icónica cara de "Duro de domar" lanzó filosas palabras a dos años de las acusaciones que lo alejaron de la televisión.



Hace aproximadamente dos años un repertorio de mujeres del medio etiquetaron de "acosador" a Roberto Pettinato revelando estremecedores episodios. Si bien ninguna lo mandó a la Justicia, lo denunciaron mediáticamente y el relato de todas respondía a los mismos patrones: actitudes desubicadas por parte del ex conductor de TV, que se continuaban de un profundo enojo y violencia de parte de él cuando había un rechazo. Figuras como Julieta Ortega, La Chipi, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose, entre otras, se llamaron "víctimas" por parte de él y fueron categóricas a la hora de mandarlo al frente.



Así como estuvo girando por varios países, como sostuvo el panelista de Intrusos, Damián Rojo, el ciclo de espectáculos lo interceptó a la salida del teatro con su nueva novia y la ex figura de la televisión, fiel a su estilo picante, no se guardó una sola palabra. "Como ándas Roberto? te estamos viendo muy poco", lanzó el periodista de América a lo que Roberto le confesó: "Es que estoy yendo y viniendo, no ando mucho por el país".



Al ser consultado sobre la nueva morocha que lo acompaña y se presenta como su nueva pareja, se negó a responder. Sin embargo, la mujer que le robó el corazón habló por ambos: "Me llamo Lucía, estamos saliendo desde hace un tiempo". "El amor es todo", añadió entre sonrisas el periodista.



"No vuelvo a la televisión ese sueño terminó. No creo que vuelva a trabajar en televisión, sinceramente no tengo ganas. En la radio sí. Si hago algo va a ser radio, estoy haciendo un programa que va muy bien", lanzó firme en medio de su descargo con el ciclo y al ser consultado por si le quedaba un posible "resentimiento" con la televisión disparó sin tapujos: "No hablo de esos temas para mi ya pasaron dos años y pico, yo ya cumplí todas las condenas. Ya me iba mal de antes y mi nombre siempre estuvo medio manchado. Yo soy como Jack Sparrow, sexy, inteligente y con un reputación media".



Luego de manifestarse con picantes palabras en el recuerdo de acusaciones delicadas, el periodista de Intrusos insistió: ¿Y cómo viviste las acusaciones? por que fueron muy duras algunas". De forma completamente sorpresiva, contestó: "No fueron muy duras, por que para mi no fue así, así que bueno estuve condenado, pero para mi no fue duro porque nunca pasó".



Luego de negar todas las acusaciones en su contra habló de la armoniosa relación que lleva con sus hijos hoy y respondió sin tapujos sobre "si lo condenaron en el medio". "No, nada que ver. Nadie te cierra puertas, el tema es si vos querés abrir algunas que después no te interesan. Yo no los necesito más y ustedes no me necesitan más a mi, ya está".



De esta manera con una actitud por momentos relajada y por momentos irónica, Roberto contó su situación actual, retrucó a las mujeres del medio que lo apuntaron en su momento y se mostró feliz en pareja y con nuevos objetivos. ¡Insólito!