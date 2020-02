Vernaci dijo que "Jujuy es Bolivia" y la mataron en la red

Martes, 18 de febrero de 2020

La locutora lanzó frases sobre la provincia norteña que generaron el repudio de muchos.



Elizabeth “La Negra” Vernaci volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de tirar en su programa de Radio Pop que "Jujuy es Bolivia, alguien lo tiene que decir". Tras sus dichos, la conductora fue muy criticada en las redes sociales.



Todo ocurrió mientras "La Negra" dialogaba con el operador de radio de su programa, La Negra Pop, que había ido de vacaciones a Jujuy. "¿Dónde te fuiste? ¿Al Caribe? Jujuy es Jujuy, el Caribe es el Caribe", arrancó la conductora con su picante humor. Y siguió: "¿A Jujuy te vas de vacaciones? ¿No pensás?".



Redoblando la apuesta lanzó: "Son gente sufridora, gente autóctona y sufrida. ¿No se te ocurre una vacación con mar, algo que te relaje? ¿Te fuiste nueve días a Jujuy? ¿Fuiste al Carnaval? Volviste con tonada jujeña. ¿Un día de Carnaval tuviste? ¿Por qué no te fuiste? Son sufridos, los jujeños son sufridos".



Sin embargo, lo que causó amplio repudio en la red, vino después, cuando en su remate dijo: "Bueno, bienvenido, bienvenido a la Argentina. Es que Jujuy es Bolivia, chicos, digámoslo. ¡Alguien lo tiene que decir! ¿Lo dicen? Ah, bueno. ¿Acá lo dicen? Pensé que ahí (Jujuy) se daban cuenta de que no eran argentinos".



La primera en referirse al tema y apuntar contra Vernaci fue la periodista Rosario Agostini, del portal Jujuy Online, quien publicó el audio de la conductora en su cuenta de Twitter y expresó: "Realmente se me caen las lágrimas de indignación. Tenemos una provincia hermosa, más de 20 éxodos defendiendo la independencia y tenemos gente mucho mejor que Vernaci seguro. Ignorante con micrófono. Espero que Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) le exija un pedido de disculpas", escribió junto al hashtag #VernaciPediDisculpas.



"Una vergüenza. Esta mujer (ahí iba un insulto que contuve) jugando a hacerse la pendeja graciosa burlándose de parte de su país. Un asco. Triste. Además ese comentario de 'Jujuy es Bolivia no Argentina' en forma peyorativa, qué significa?, "Indignada con lo que escucho de esta señora! Merece el repudio no sólo de los jujeños sino de todo el país!", "El jujeño es muy sufrido' y muchos porteños muy ignorantes y nos hacen pasar vergüenza en el mundo por su soberbia. Bella Jujuy, cálidos jujeños", "El audio de Vernaci me hizo sentir una profunda vergüenza. No es posible tener comunicadores con un nivel tan bajo!", "Ay sorry, la porteña 'concheta', que se va de vacaciones a la playa en el exterior y se le caen los anillos si vacaciona en Argentina. No te preocupes Negra, que si salis a girar por el mundo q vos no te distinguen mucho de los que deliraste tratandolos de bolivianos", son algunos de los mensaje que se pueden leer.